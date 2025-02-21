李連杰睽違半年更新IG　帥氣近況照曝光了

▲李連杰睽違半年，終於在IG發出新動態。( 圖／翻攝李連杰IG）

圖文／鏡週刊

論到演藝圈被傳烏龍死訊次數，「功夫皇帝」李連杰少說都能排在前三名，由於多年前網上瘋傳一張看來衰老、需人攙扶照片，加上2013年他自曝罹患甲狀腺機能亢進，他的健康狀況從此備受關心。最近他在日本旅行的照片曝光，他看起來精神奕奕，氣色極佳，帥氣程度不輸年輕時。

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▲倚靠在日本街頭的欄杆，李連杰看起來神清氣爽，十分放鬆。（圖／翻攝李連杰IG）

上一次發IG動態還是2024年8月，睽違半年，李連杰終於更新IG，分享近日在日本旅遊的街拍照片，他以英文寫下「Recent trip（最近的旅行）」，照片中穿著黑色羽絨服、戴棒球帽、深色鏡片眼鏡的他隨性地靠在街邊的欄杆或是坐在台階上，露出輕鬆愜意的微笑，看來旅行令他十分放鬆，精神和身體狀況都處在一個舒適健康的位置。

▲2023年李連杰來台宣傳新書，便以自嘲破解烏龍死訊謠言。（圖／本刊資料照）

猶記得2023年底，李連杰來台宣傳新書《超越生死：李連杰尋找李連杰》並舉辦講座，他出場第一句話劈頭就說：「大家好，我是李連杰，我還沒死！」逗笑全場，卻也證明他對不時就傳出的烏龍死訊難免也會感到無奈，因此以自嘲方式來闢謠。多年習佛，李連杰看待事物的修為自然大增。



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