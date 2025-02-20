台灣首位LV品牌大使「王淨」代表作盤點　《返校》、《鬼才之道》都必看

文／人物誌

新生代最受矚目的演員代表，第一個想到的就是王淨。個人風格鮮明的她，有著許多不同的樣貌，不管是古靈精怪或是可愛氣質，在她身上都能找到。從小說家轉型成演員，2017年以電影《癡情男子漢》出道，雖然是誤打誤撞走入這行，卻也累積了不少代表作。今年更是成為台灣第一位精品品牌LV的時尚大使，一舉躍上國際，解鎖了新身份。

王淨的魅力出眾且不可取代，本篇文章盤點她的近年作品，從氣質清新的學生到LV品牌大使，王淨的多樣性讓她走出屬於自己獨一無二的道路。你最喜歡她的哪部作品呢？一起來分享一下吧！

鬥魚

經典偶像劇《鬥魚》是許多讀者的青春回憶，當年于皓與小燕子的愛情，在暌違14年後重新出現在影迷的世界裡。2018年《鬥魚》改編成電影版，由王淨飾演女主角小燕子（裴語燕）。清新脫俗的外表，搭配空靈的短髮學生造型，完全符合觀眾心中對小燕子的期待。而王淨也在這部作品中打開知名度，成功的在新生代演員群中脫穎而出。

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▲2018年《鬥魚》改編成電影版，王淨飾演女主角。（圖／ 鬥魚電影版粉絲專頁）

你的孩子不是你的孩子

由公視製作的影集《你的孩子不是你的孩子》，以家庭教育、親子關係和升學制度為探討重點，每集播出後都引起廣大迴響。其中王淨主演的《茉莉的最後一天》更是讓許多觀眾心碎，並回憶起自己的成長過程中，也有遇到與茉莉一樣的難題。劇中的她背負著母親的期望，而無法活出自己喜歡的樣子，在最終選擇結束生命。這樣憂鬱的角色並不好詮釋，可是王淨卻成功的演繹出茉莉的樣子，她也藉此劇在第54屆金鐘獎提名迷你劇集／電視電影女配角獎。

▲王淨主演《你的孩子不是你的孩子》其中一篇故事《茉莉的最後一天》。（圖／你的孩子不是你的孩子 on Children粉絲專頁）



返校

「你是忘記，還是害怕想起來。」這句經典台詞，至今仍讓人印象深刻。結合遊戲元素的校園驚悚片《返校》，講述著台灣歷經白色恐怖時代時的故事，僅上映一週，票房便達到破億的好成績，同時也讓王淨成為「國民學姊」。劇中飾演方芮欣的她，將抑鬱與恐懼的神情，精準地傳達到觀眾的視角中，讓人有身歷其境的體驗。《返校》成為了王淨的代表作，也帶她入圍金馬56最佳女主角以及《台北電影節》最佳女主角。

▲王淨演《返校》成為國民學姊。（圖／返校Detention 電影版粉絲專頁）



瀑布

從叛逆高中生到扛起責任的貼心女兒，王淨在《瀑布》中的表現，著實讓人驚艷。劇情講述疫情時期一對母女間的故事，所以有許多畫面都需要戴著口罩呈現，劇中王淨的眼神是如此的有故事性，細微的神情與眼神變化，給足了觀眾真實與心疼的感觸，收放自如的成熟演技，也讓她再度入圍金馬最佳女主角。

▲王淨在《瀑布》中的表現著實讓人驚艷。（圖／《本地風光》提供）



周處除三害

電影《周處除三害》由阮經天、王淨、李李仁主演，講述著改編自同名典故的故事。王淨在這部作品中，有著突破性的演出，別於以往多是出演學生角色，這次的她在電影中飾演被黑道老大控制的美髮師，除了有被虐打的戲份外，還有大尺度的演出，雖然沒有太多台詞，卻可以從眼神中看見她的恐懼與害怕，看完《周處除三害》後，真的不得不佩服王淨那雙會說故事的眼睛。

▲王淨在電影《周處除三害》飾演被黑道老大控制的美髮師。（圖／周處除三害粉絲專頁）



鬼才之道

金馬61入圍最多項的電影《鬼才之道》，是2024下半年上映的電影，也是王淨目前最新的作品。以陰間喜劇為概念，由陳柏霖、王淨、張榕容等人主演，《返校》導演徐漢強執導，劇情探討著社群時代下的焦慮，王淨飾演平凡又自卑的女同學，雖然想與他人一樣厲害，卻也接受自己的平凡，複雜又矛盾的情緒，不僅療癒人心，也引起廣大討論，王淨在劇中搞笑又真摯的演出，也讓人看見了不一樣的她。

▲《鬼才之道》由陳柏霖、王淨、張榕容等人主演。（圖／鬼才之道 Dead Talents Society粉絲專頁）



作為新生代最亮眼的一顆星，王淨的存在是如此的耀眼。每部作品都可以看見她細膩而用心的表現，除了以上編輯推薦的戲劇外，王淨的代表作還有不少，未來也期待這位寶藏女孩可以帶給我們更多驚喜作品。

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