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《加州汽車旅館》羅人友大改形象化身厚片男孩　與李世榮再續童年愛戀

文／人物誌

韓國MBC劇集《加州汽車旅館》，由《365：逆轉命運的1年》李瑞允擔任編劇，劇情改編自韓國作家沈允瑞的小說《Home，Bitter Home》。主演陣容的部分，由《衣袖紅鑲邊》李世榮飾演女主角「池江熙」、《和我老公結婚吧》羅人友擔任男主角「千延秀」。

曾在綜藝節目《兩天一夜》擔任固定班底的羅人友，更以此獲得「KBS演藝大賞」，不過為了專注在演藝事業，於2024年6月宣布下車，作為他的粉絲，無不期待羅人友在《加州汽車旅館》的表現。童星出道的李世榮，迄今已奪得許多演技獎項，實力與人氣兼具的她，在本劇中將化身性格潑辣、作風強悍的現代女強人，再次展現其演員的可塑性。

▲《加州汽車旅館》由李世榮、羅人友攜手演出。（圖／MBC，下同）

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羅人友大改形象化身厚片男孩，講述鄉下青梅竹馬的真摯情意

《加州汽車旅館》中，池江熙自小與父親在河那邑的汽車旅館生活，但由於混血且單親身份，從小便受到鄰里的棄嫌，卻也同時造就她強悍獨立的性格；千延秀在小學時，轉入了江熙所在的班級，憨厚渾圓、有利於打架的身材旋即收到江熙的招募，並保護延秀不被同學霸凌，其中的愛戀情愫也隨著二人成長而萌芽。

先前並無合作經驗的羅人友與李世榮，此次合作便扮演相識多年卻分離的悲情青梅竹馬，尤其羅人友使用特效化妝，化身為「溫暖大笨熊」的形象，更顯這段感情的真摯可愛，彷彿勾起已遠去卻偶爾想起的青春曖昧，即便跨越物是人非的十年，瘦下來的千延秀仍在廣袤的首爾尋找池江熙的身影。

失戀創傷後的療癒之路，在成長中學會以成熟修復關係

池江熙離開河那邑並獨自前往首爾，掙扎多年才謀得室內設計師一職，也正因案子的需求，必須回到家鄉最熟悉的「加州汽車旅館」，必須再見到討厭的街坊鄰居，事隔多年心境將有何變化？該如何與決裂多年的父親池春弼修復關係？面對傳聞已有良緣的千延秀，自己是否來得及挽回這段關係？

本劇以詼諧的手法，交代兩人因失戀帶來的心理創傷，尤其江熙因失戀加上求職不順的緣故，進而以謊言來武裝自己，由李世榮細膩地演出故作堅強的絕望，前兩集無不令劇迷感受同樣的悲傷。慶幸的是，在這充滿惡意的鄉下地方，延秀即便遭到江熙冷落，仍願意溫柔地接下她的苦痛，適當的甜寵情節，正是《加州汽車旅館》治癒人心的原因。

《加州汽車旅館》首集在韓取得4.5%的收視好表現，台灣則能透過「friDay影音」進行收視。

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※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字

人物誌, 加州汽車旅館, 李世榮, 羅人友

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