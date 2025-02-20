孫生遭解約「女友IG曬近照發聲」　網刷一排加油：不要受傷了！

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber孫生最近捲入性騷擾風波，儘管四度道歉仍引發爭議，18日更和所屬團體「反骨男孩」解約，消息曝光後引發外界討論。為此，孫生的女友多芬今（20）日在IG曬出一張近照，貼文曝光後，湧入大票粉絲留言要她加油。

▲孫生女友發文。（圖／翻攝自Instagram／_dfen_bb）

透過多芬分享的照片可見到，她身穿一件白色蕾絲上衣，設計帶有花邊細節。她將頭髮自然地披散下來，並以一個大大的白色蝴蝶結髮飾點綴。多芬眼神直視鏡頭，露出淡淡的微笑。貼文及照片曝光後，湧入大批網友留言鼓勵她，紛紛表示「加油」、「有我」、「我來了」，不過也有人建議她遠離男友孫生，怕她繼續交往會因此受傷，「不要受傷了。」

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▲網友留言鼓勵多芬。（圖／翻攝自Instagram／_dfen_bb）

事實上，反骨男孩18日發出聲明宣布與孫生解約時，多芬也透過IG及Threads更新動態，疑似是對於男友的行為感到失望。當時多芬在限時動態發布一張全黑圖，並以白字寫道：「到底還有多少隱瞞？對不起，這一切。」似乎是在吐露對於孫生連日來性騷爭議的真實心情。內容曝光後，掀起不小討論。