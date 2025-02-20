富士電視台「職場性騷」調查結果外洩！數字太驚人…日網：不行了

記者陳芊秀／綜合報導

日本富士電視台因中居正廣桃色風波，被爆出主播性朝貢黑幕，導致企業紛紛抽走廣告，營收下修數百億。電視台預計3月底公開第三方調查委員會報告，不過近日公司內部問卷調查報告外洩，職場性騷的數字比例震驚日網。

▲富士電視台內部性騷問卷調查報告外洩，數字震驚外界。（圖／翻攝自X）

據日媒《日刊現代》於15日的報導，媒體聲稱取得富士電視台內部員工問卷調查結果，電視台針對各部門進行了調查，結果顯示播報部的職場騷擾問題特別嚴重。例如「曾遭受身體接觸」播報部18%，全公司平均8%、「曾遭到上司要求發生性關係或交往」播報部16%，全公司平均7%，「曾在職場中聽到帶有性暗示的對話」播報部28%，全公司平均19%，上述3問題數字比例遠超過整個公司平均值，顯示該部門存在更為嚴重的性騷擾與職場霸凌問題。

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面對問卷調查結果外洩，富士電視台公關回應：「關於內部問卷調查的詳細內容，我們不便透露。然而，本公司自3年前起，每年皆在顧問律師監督下，進行《職場環境問卷調查》。該調查旨在改善公司職場環境，由規範管理推進室負責分析回饋，目前已有部分成效。」

然而，根據過去日媒報導，富士電視台的「規範管理推進室」曾坦承，在2024年12月媒體報導中居正廣事件前，對此事件毫不知情，並未進行內部調查或預防措施，等於讓事件持續發酵長達一年半。日媒《FLASH》報導，媒體人推測《日刊現代》取得的是2024年秋季的調查數據。

性騷調查的相關報導曝光後，日本議論「富士電視台真的不行了」、「這已經不是中居正廣的問題，而是整間公司有嚴重的體制缺陷」、「16%的比例太驚人了，這問題比想像中嚴重」。