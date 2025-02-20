孫生襲臀14下辯「美式」…陶晶瑩開罵了！　轟他牽拖、污辱美式文化

記者劉宜庭／綜合報導

YouTuber孫生近日因捲入性騷擾風波，並在道歉時將自己的行為歸咎於「美式文化」，引發眾多批評。主持人陶晶瑩在廣播節目《陶色新聞》中，對此嚴厲抨擊，直言孫生的解釋荒謬且牽強附會，甚至認為這樣的說法是在侮辱美式文化。

在節目中，陶晶瑩針對孫生對A女拍打14下的行為，提出質疑「拍了14下欸，是在運球嗎？14下！」、「他是很會運球嗎？」她認為，如此過度的肢體接觸，已經超出一般社交範圍。

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▲陶晶瑩針對孫生性騷發表個人看法。（圖／資料照／華貴娛樂提供）



對於孫生將此行為解釋為「美式的打招呼」，陶晶瑩更是毫不留情地反駁：「一大堆在美國生活過的人都跳出來說『你去美國這樣打招呼試看看！』」她更反過來質疑：「請問美式的我們跟男生打招呼是打你前面嗎？是什麼意思？」

陶晶瑩直言：「不要亂牽拖！因為你這樣子反而又汙辱到別的國家或別的文化的人。」她更進一步指出，不只是肢體行為，孫生在事件中所說的話，也涉及性騷擾。此外，她也呼籲所有人都應該更重視身體界線，無論是男性或女性，都應該具備高度的自我保護意識，避免成為類似事件的受害者。

對於受害女性選擇站出來提告，陶晶瑩給予高度肯定，深知提告這條路很長、很煩：「我覺得這個女生很勇敢去告他，而且是堅持下來這麼做。」

▲孫生近期負面消息頻傳。（圖／翻攝自Facebook／孫生- Soon）

針對近日爆出的負面事件，孫生昨晚（19日）再度道歉：「我只想說：『A女對不起！』以及曾經因為我以前不懂事造成不舒服的人，對不起！」他也特別向女友多芬道歉：「美芬，讓妳這麼辛苦，對不起。」為了改變自己，他表示將會去上性別平等課程和心理諮商，希望能夠通過這些方式讓自己沈澱並成長，並在貼文結尾再次寫下「對不起」。