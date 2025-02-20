《新烏托邦》還沒播完！Jisoo宣布再接新戲　合作徐仁國拍浪漫喜劇

記者張筱涵／綜合報導

BLACKPINK成員Jisoo積極耕耘戲劇圈發展，2021年在《雪降花》擔任女主角，今年推出新作品《新烏托邦》，尚未播畢就又傳好消息，她將和徐仁國共演浪漫喜劇《月刊男友》（暫譯）。

▲徐仁國和Jisoo合演新戲《月刊男友》。（圖／翻攝自Instagram／seo_cccc、sooyaaa__）



《月刊男友》是一部浪漫愛情喜劇，講述現實生活疲憊的網漫編輯「徐未來（暫譯）」，透過「戀愛訂閱」這一虛擬戀愛模擬器，開啟一段夢幻的戀愛體驗。該劇不僅結合了職場與虛擬世界的創新設定，也試圖顛覆傳統戀愛觀，帶來全新的愛情故事。

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Jisoo在劇中飾演女主角徐未來，因長期忙碌於工作，早已習慣無戀愛的生活，直到某天意外獲得一款名為「月刊男友」的設備，讓她能夠在虛擬世界中「訂閱」不同類型的男友，並重新找回戀愛的悸動與樂趣，隨著進入這個超現實的戀愛世界，原本沉寂的戀愛細胞逐漸甦醒，將面對一場超越現實的愛情體驗。

男主角則由徐仁國飾演徐未來的職場同事兼競爭對手「朴景南（暫譯）」，是公司內的「頂尖業務能手」，與Jisoo的角色關係微妙，將在劇中展開一場既競爭又充滿火花的情感糾葛。

本劇由《酒鬼都市女人們》、《因為不想吃虧》的導演金政植執導，以其擅長的幽默風格與現實共鳴感，打造一部充滿甜蜜、悸動與笑點的浪漫愛情喜劇。