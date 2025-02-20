超大咖天王騎車違規遭開罰！　「1句話結局反轉」網竟一片狂誇

記者蔡琛儀／綜合報導

亞洲天王任賢齊近日在社交平台上分享自己在南京騎車時，因誤闖限行區域而收到罰單的趣事，他幽默地表示：「哈哈，南京，咱們真的有很多個第一次！」原來，當年讓他紅遍華語樂壇的代表作〈心太軟〉正是在南京爆紅，讓許多人認識了他；而這次他也在南京留下「第一次收到大陸罰單」的經歷，讓粉絲哭笑不得。

▲任賢齊向來形象良好。（圖／相信音樂提供）

任賢齊一向熱愛騎車，曾多次環島、參與摩托車賽事，還因此受傷過，也錄製過陸綜〈我們的滾燙人生·騎行季〉。他這次造訪南京，和車友借了車，結果不知道騎車所在處有限車牌、限行，因此被攝影機拍下而吃了罰單，他苦笑拿出長長的罰單，表示：「下次我要搞清楚一些交通罰則，有一些路線我真的搞不太清楚，我們犯錯了就是要虛心接受。」

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▲任賢齊誤闖限牌區域遭開罰 。（圖／翻攝任賢齊抖音）

雖然挨了罰，但他仍風趣地向當地粉絲告白：「愛你！我回家啦，不用再路上找我偶遇，我們五月演唱會再見！」展現出他一貫親民幽默的作風。而網友有紛紛留言直誇任賢齊：「早說我就借你車」、「知錯能改很棒」、「交警終於得到你的簽名！」任賢齊雖被開發罰，但影片幾乎都是正向評論， 相當難得。