張震母親過世！張翰前一天忍痛出席記者會　經紀人心疼：辛苦他了

記者蕭采薇／台北報導

金馬影帝張震的母親驚傳於2月11日病逝，享壽80歲。張家有兩個明星兒子，除了張震外，哥哥張翰也是演員，消息曝光前一天才出席新戲《生日快樂》記者會。張翰經紀人對《ETtoday星光雲》表示：「因為工作是之前就排定的，翰哥還是決定出席。」

▲張翰前一天才出席記者會，強忍母逝的悲傷上工。（圖／大愛提供）

對於母親病逝消息，張震經紀人低調未回應。哥哥張翰前一天在新戲《生日快樂》記者會，因為劇情敘述安寧病房的故事，現場訪問圍繞著生死，張翰也分享妻子（女星林利霏）去年罹患大腸癌，勇敢面對手術的故事，卻不知當時他也正在經歷母親離世的變故。

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張翰經紀人對《ETtoday星光雲》表示：「因為工作是之前就排定的，最終翰哥還是決定出席，其實感觸滿深，也真的是辛苦他了。」同時經紀人也表示，張家人希望能有更多時間陪伴母親並沉澱心情，希望媒體給予空間。

▲張家低調治喪，張震經紀人低調未回應。（圖／攝影中心攝）

張家電子訃聞裡的追思文以張翰、張震兄弟名義撰寫，「我們摯愛的母親 趙欣然女士，於民國114年2月11日安詳走完80年的人生旅程，留下我們永恆且美好的回憶。我們將於民國114年3月5日星期三於台北市懷愛館景行樓1樓【至忠2廳】舉辦追思告別奠禮。敬邀至親好友與我們一同緬懷追憶，全體家眷向您獻上最深的敬意。」