歌手A＄AP Rocky涉槍擊案獲無罪！　激動衝向蕾哈娜緊抱…她淚崩

記者劉宜庭／綜合報導

饒舌歌手A$AP Rocky於美國時間18日被裁定無罪釋放，正式擺脫2021年與前樂隊成員A$AP Relli發生爭執、涉嫌使用半自動手槍攻擊的指控。法庭上，他一聽見判決結果，立刻激動跳入觀眾席，與女友蕾哈娜（Rihanna）相擁落淚，全場歌迷與親友歡聲雷動。

▲A$AP Rocky獲無罪，蕾哈娜開庭全程陪伴。（圖／達志影像）

蕾哈娜2021年認愛10年好友A$AP Rocky，陸續生下2子，雖然男友在她懷孕期間負面消息不斷，但依舊不減兩人堅定的愛。自槍擊案開始進行審判以來，她也多次帶著孩子到場旁聽，盡管男友試圖勸她避免涉入，但她仍堅持全程支持。

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這起案件源自於2021年11月6日，A$AP Rocky與A$AP Relli在洛杉磯發生爭執。檢方指控A$AP Rocky在衝突後掏槍朝Relli開了兩槍，其中一發子彈擦傷Relli手指，儘管未造成嚴重傷害，仍遭檢方以持槍攻擊罪起訴，若定罪恐面臨最高24年徒刑。

▲蕾哈娜陪男友走出法院。（圖／達志影像）

當陪審團宣告A$AP Rocky無罪時，他先是高舉雙手，興奮轉身，接著衝向坐在法庭前排的蕾哈娜。在現場觀眾的驚呼聲中，他興奮地越過法庭護欄，直接跳進女友懷抱，女方也開心地張開雙臂迎接，兩人緊緊擁抱，流露真摯的喜悅，場面感人。

A$AP Rocky步出法院後受訪感嘆：「這四年簡直像一場瘋狂的夢魘，我現在只想好好感謝大家，慶幸自己仍然是個自由人，能夠站在這裡對大家說話。」