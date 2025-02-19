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Kino悼金賽綸「同場所送走2好友」　不忍酸民逼死藝人：別再發生了

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓24歲女星金賽綸（김새론）於16日離世，今（19）日在親友的陪伴下出殯。而她的好友、男團PENTAGON成員Kino，稍早於社群發文悼念，同時也對於越來越嚴重的網路暴力表達譴責。

▲▼Kino悼金賽綸「同場所送走2好友」不忍酸民逼死藝人。（圖／翻攝自Instagram／831x10、ron_sae、moon_ko_ng）

▲Kino和金賽綸、文彬是好友。（圖／翻攝自Instagram／831x10、ron_sae、moon_ko_ng）

Kino表示，自己在過去兩年內，已經在同一個葬禮會場送走了兩位摯愛的朋友，一位是文彬，一位就是金賽綸。對於金賽綸離世，他感嘆道：「看來賽綸真的很想念彬。」也透露自己這兩天幾乎沒怎麼睡，但仍無法入眠，「不過，在最後的旅程中，有這麼多人前來送行，相信對家屬們來說，也是一種莫大的安慰。」

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▲▼Kino悼金賽綸「同場所送走2好友」不忍酸民逼死藝人。（圖／翻攝自Instagram／831x10）

▲Kino發文。（圖／翻攝自Instagram／831x10）

Kino也提到對於網路暴力的看法，「到底還要送走多少顆閃耀的星星，這樣的事情才能停止呢？」Kino指出，公眾人物經常因為身份而承受無根據的猜測、被誇大的故事，以及無差別的批評與指責，「這根本不應該成為必須忍受的理由。我真心希望這種事情不要再發生了。」最後，Kino也再次向金賽綸表達了深切的祝福，「願妳在那邊過得更幸福，辛苦了。」

▲金賽綸生前最後一則IG限時動態是文彬。（圖／翻攝自韓網）

▲金賽綸和文彬也是認識多年的好友。（圖／翻攝自韓網）

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【KINO全文】

在過去的兩年裡，我在同一個葬禮會場送走了兩位摯愛的朋友。
看來賽綸真的很想念彬。

即使這兩天幾乎沒睡，但還是無法入眠。
不過，在最後的旅程中，有這麼多人前來送行，
相信對家屬們來說，也是一種莫大的安慰。

到底還要送走多少顆閃耀的星星，這樣的事情才能停止呢？
眼前所見的，並不是全部的真相。
僅僅因為是公眾人物，就必須承受毫無根據的猜測和被誇大的故事，
以及無差別的批評與指責，這根本不應該成為必須忍受的理由。
我真心希望這種事情不要再發生了。

願妳在那邊過得更幸福，
辛苦了。

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關鍵字

金賽綸, Kino, 文彬, ASTRO, PENTAGON, 김새론

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