記者劉宜庭／綜合報導

香港女星邱芷微即將於2月28日與交往10年的未婚夫陳志忠（Wilson）步入婚姻殿堂，然而，在婚禮倒數之際，曾與癌症抗爭的陳志忠，卻在情人節當天突發身體不適，緊急入院接受手術，消息傳出後讓外界相當擔憂。

▲邱芷微將於2月28日與交往10年的未婚夫陳志忠舉行婚禮。（圖／翻攝自邱芷微IG）



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2月14日情人節當天，邱芷微透過Instagram限時動態分享在醫院陪伴未婚夫的照片，並寫道：「情人節，只要你健康平安，我就快樂。」她更感性表示，比起收到花，她更想收到一份寫著未婚夫「健康無恙」的報告，言語間流露滿滿關心與不捨。

2020年，陳志忠曾確診胃癌，並接受大半個胃切除手術，於2022年初完成化療，恢復健康。一路走來，邱芷微始終不離不棄，但她自己近年卻因免疫系統失調，罹患類風濕性關節炎，健康狀況同樣令人關注。

▲陳志忠發文報平安。（圖／翻攝自陳志忠IG）



這次住院後，邱芷微透露未婚夫因小腸移位影響消化，需要緊急手術，並上傳陳志忠躺在病床上的照片，向粉絲報平安：「Wilson突發手術成功。」經過一天的休息後，陳志忠也親自在社群平台發文：「真的是世事難料，今天不知道明天會發生什麼事情。」他指出，臨近婚禮倒數最後10天，突然身體出現問題，需要立即入院，甚至進行了一次小手術。

陳志忠在文中進一步表示，幸好醫院、醫生和護理人員都非常幫忙，流程十分順利，入院第二天週六的傍晚就已經完成手術，醫生評估本周應能出院：「很感謝各位朋友的慰問關心，我沒事！我Big Day（婚禮當天）一定會以最好的狀態與大家一齊慶祝。謝謝各位關心。」

▲邱芷微、陳志忠將照常舉行婚禮。（圖／翻攝自邱芷微IG）

邱芷微現年37歲，因拍攝紙巾廣告爆紅，有著「紙巾妹」的外號，後來憑藉戲劇《愛．回家之開心速遞》中「賈名媛」一角成功打開知名度。雖然婚禮前夕發生突發狀況，但從兩人的態度來看，婚禮仍將如期舉行，粉絲們也紛紛留言祝福，希望小倆口順利步入人生新階段。