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白冰冰燒百萬提攜新人爆猛料　「很多新人都會被欺負」

記者葉文正／台北報導

白冰冰自製的YouTube節目《誠懇逗陣》上周三上架，第一集帶大家遊宜蘭大受好評，不少網友期待下一集要去哪裡玩？最新上架的第2集(https://youtu.be/nyJBL03vSD8)來到淡水，白冰冰同樣大手筆，不但帶著旗下9名子弟兵一起遊山玩水，也讓他們有演出費賺錢，白冰冰說：「新人缺的就是機會，有機會讓他們有表現，也可以賺點小錢，我多花點錢沒關係。」

▲白冰冰(右)帶著子弟兵出遊。（圖／長興影視提供）

▲白冰冰(右)帶著子弟兵出遊。（圖／長興影視提供）

白冰冰拍攝《誠懇逗陣》花錢不手軟，還出動空拍機，攝影、燈光、成音等幕後工作人員就超過10人，再加上幕前的藝人，每次拍攝都是20人以上的大陣仗，前兩集的食宿、交通、妝髮、演出費用就超過百萬，她不只帶子弟兵出遊，也讓他們有額外演出收入，白冰冰有感而發地說：「很多節目是找大牌撐場，但大牌可遇不可求，我找子弟兵一起拍，給他們機會磨鍊，也可以聯絡大家的感情。」

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▲白冰冰(右)帶著子弟兵出遊。（圖／長興影視提供）

▲曹晶晶(中)熱舞。（圖／長興影視提供）

白冰冰也堅持「不佔旗下藝人的便宜」，她說：「我找他們來拍攝，也是照樣要付演出費，親兄弟明算帳，像我旗下藝人唱明亮寫的歌，也是照樣要付版權費給明亮的。」今年白冰冰也著手幫旗下的歌手明亮、陳思瑋、蔡亞露、give me five少女隊等人出唱片，將會是很大一筆的支出，冰冰姐說：「這是當我子弟兵的好處，他們太好命了，我帶在身邊手把手的教導，又不斷給予機會，這是當年的自己想都不敢想的事！」

▲白冰冰(右)帶著子弟兵出遊。（圖／長興影視提供）

▲白冰冰(右)帶著子弟兵出遊。（圖／長興影視提供）

白冰冰出道52年，靠著自己一步一腳印，成為演藝圈的大姊大，她深知新人的辛苦，「當年很多新人出道都會被欺負、佔便宜，但在我公司絕對不會有這些問題。」白冰冰進入演藝圈時是沒有經紀人的時代，都是星媽負責保護，「但我媽媽是什麼都不懂的鄉下人，保護不了我，只好靠自己睜大眼睛觀察，什麼該說，什麼時候該『落跑』才能在演藝圈混到現在。」有過來人的經驗，因此白冰冰做任何節目，都會特別會照顧人，「我在過去那樣「孤鳥插人群」的環境成長，更懂得體恤別人，及珍惜現在，像錄民視《超級冰冰秀》時我就會讓住南部的藝人綵排時間往後挪，不必一大早急著出門。」

《誠懇逗陣》第一集到宜蘭大受好評，粉絲好奇二集去哪玩？白冰冰帶著「台一線」東諺、阿玟、「木工歌手」陳思瑋、「創作才子」明亮、歌手尤娜、「跳舞精靈」曹晶晶、「教唱女神」楊惠絜、「警察歌手」林宏銘、「駐唱歌手」陳曦遊淡水，一行10人兵分兩路前往淡水鬱金香酒店，不過兩方人馬待遇大不同，白冰冰與楊惠絜走貴婦路線，搭豪車出發，而台一線東諺、阿玟與林宏銘、陳曦是背包客，只能在路邊等公車，在雨中看著冰冰姐豪車經過，4個人撐著一支小雨傘相互取暖，拍攝過程趣味橫生。

來到酒店外的戶外咖啡走廊，白冰冰等人遠眺淡水的好山好水，直呼：「真是美好的景色啊！」此次的來賓都是歌手，一時興起唱起了洪一峰老師的《淡水暮色》，曲畢發現陳思瑋與尤娜在愛心裝置處自拍，其實兩人是順便也為新歌的MV勘景。而另一頭則是明亮帶著曹晶晶拍照，當下被台一線的阿玟斥責「你怎麼可以帶著未成年的曹晶晶來酒店？」明亮連忙解釋：「曹晶晶的媽媽也有一起來哦！」

大夥兒難得聚在一起，把握機會在冰冰姐面前表演，展現平常的訓練成果，曹晶晶在飯店裡大跳她最拿手的舞蹈，明亮與陳思瑋合唱一首明亮寫給陳思瑋的歌，歌詞的內容貼切寫出陳思瑋的成長過程，讓白冰冰感觸良多。教唱女神楊惠絜老師也被凹免費教唱，大夥兒在酒店裡面玩的不亦樂乎，只有尤娜特別安靜，引起冰冰姐的關心，原來她長期在高雄駐唱，為了保養嗓子，因此盡量不說話，剛好曹晶晶也嗓子不舒服，兩人就互相分享護嗓秘方。白冰冰說：「拍《誠懇逗陣》除了完成作品之外，也可增進家族的聯誼，真是一舉兩得！」

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