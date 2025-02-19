記者蔡宜芳／綜合報導

網紅莫里斯（Morris）有「KOL界彭于晏」之稱，他也是孫生玩具店的合夥人。莫里斯日前被前女友指控腳踏多條船，引發網友熱議，對此，莫里斯在16日發出聲明回擊後，今（19）日又二度PO文澄清，並表示會提告。

▲莫里斯與前女友隔空開戰。（圖／翻攝自Instagram／morrispon）

莫里斯在聲明中，反控前女友惡意杜撰不實故事內容，並表示：「影射本人有劈腿且為雙性戀者，已嚴重影響本人莫里斯名譽，於此澄清。」莫里斯解釋說，他與前女友因工作結識，雖然曾經有過進一步的感情發展，但由於個性和價值觀不合，兩人早在2024年間就已恢復朋友關係，「為避免兩人感情狀態影響工作，兩人也於2024年中已結束工作合作關係，但（對）本人對其之工作能力仍十分敬重。」

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莫里斯強調，自從業以來，他一直秉持初心，勇於挑戰各個工作領域，不論是運動、潮流、球鞋、美食、3C等多方面的涉略，還是從編輯、模特兒、運動員到YouTuber的身份轉變，他都非常認真地對待每一份工作及工作夥伴。

對於此次感情事件遭到抹黑和指控，莫里斯表示，他感到非常遺憾，並向關心他的朋友們和工作夥伴表示歉意。莫里斯也透露，針對網路上不實的詆毀內容，他決定依循合法法律程序來捍衛自身權益，並靜待司法調查的結果。

▲莫里斯二次聲明。（圖／翻攝自Instagram／morrispon）