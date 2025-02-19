孫生被爆料「買運彩還15萬罰金」　親出面喊告：一堆假東西是怎樣

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅孫生陷入性騷案風波，18日被所屬團隊「反骨男孩」解約，掀起一陣熱議。今（19）日有運彩博弈KOL稱孫生找自己求救，對此，孫生將截圖轉發到限時動態，有意向對方提告。

▲孫生正處於性騷事件風波中。（圖／翻攝自Facebook／孫生- Soon）

博弈KOL 19日發出一張對話截圖，對方頭像為孫生的照片，名稱也顯示孫生的名字。該帳號稱：「最近那個事情，搞到要罰金15萬，突然間要怎麼有這麼多錢？錢都拿去買公仔跟機車了。不賠要關5個月，我怎麼可能要關啊？所以就在找這種救紅的了。」而博奕KOL則回說：「性騷擾這個對不對？好啦你那麼好笑，我就幫幫你吧，推個穩單給你。」

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對此，孫生於稍早在限時動態轉發該截圖，傻眼表示：「這種偽造文書可以告嗎……」間接澄清該帳號不是他本人，他也指出目前網路上充斥著假消息，無奈說「是怎樣」。而該博弈KOL目前已刪除貼文。

▲孫生澄清傳言。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

另一方面，孫生對於性騷案在日前三度道歉，他坦承自己拍妹臀的行為不當，也已經意識到自己的行為可能讓他人感到不舒服，這是他的錯誤，同時也表示，由於過去的成長環境及背景，可能讓他對兩性間的互動有著過於隨意的態度，但他現在認識到這種行為的嚴重性，並承諾將會進行改變。