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離婚2年！Melody甜認身邊有新對象　身分證空白喊話：祝福我往前走

記者孟育民／台北報導

Melody（殷悅）2006年嫁給富商吳育奇，前年結束了17年的婚姻生活，離婚原因為雙方觀念不合。恢單的日子狀態極佳，不久前還剛去美國參加弟弟婚禮，Melody今（19日）出席時尚活動，大方認了身邊已有新歡，稱呼對方是「聊得來的朋友」，不過因為男方不是圈內人，所以她並未說太多細節，也沒有想過再婚，希望可以保有一點隱私，「我們留一點空間給自己，因為這幾年我經歷了很多事，我也成熟了很多，不要浪費大家的時間跟社會資源討論我的私生。」

▲▼Melody出席時尚活動。（圖／記者孟育民攝）

▲Melody出席時尚活動。（圖／記者孟育民攝）

Melody被追問和男方細節，強調就是個談得來的朋友，兩人是透過共同好友圈認識，男方有給她很多情緒價值，如果被拍到也不會閃躲，笑說：「被拍到就拍到，雲淡風輕啦，到了我們這個年齡不會說謊，我是一個很開放的人，是就是、不是就不是。」

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提及再婚話題，她則說現階段沒想太多，「這個目前沒在我選項單裡，我現在就是好好生活跟工作，我最大的重心還是小孩，他們永遠是我的第一。」

▲▼Melody出席時尚活動。（圖／記者孟育民攝）

▲Melody認身邊有新對象。（圖／記者孟育民攝）

另外，Melody和前夫在打離婚官司，不過先前被指控前夫向林姓友人借2000萬不還，被金主提告，去年判決出爐，Melody勝訴免還錢。她談到此事：「我之前跟大家講，我這個事情已經翻篇了，那我的身分證已經空白了，所以祝福我往前走。」

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