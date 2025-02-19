汪小菲明來台開戰S媽！遭傳欠2.5億巨債　大S樹葬時間曝光

記者孟育民／台北報導

大S（徐熙媛）春節赴日旅遊期間，2日因患流感併發肺炎猝逝，享年48歲，消息震撼各界。然而和前夫汪小菲的官司還在進行中，還欠大S生前住所「台北信義」豪宅房貸加上借款，估計仍有2.5億元未清償。如今傳出汪小菲明（19日）將來台處理家務事以及官司，記者求證汪身邊友人，也證實此事，「他主要來台灣都是為了孩子。」另外傳出大S將在本周樹葬，友人表示不清楚汪是否會出現。

▲汪小菲明天會來台處理官司以及家務事。（圖／翻攝自微博）

根據《鏡週刊》報導，之前因為S Hotel的錢坑，汪小菲向大S借的2600萬元，其實是人民幣1600萬元，以及港幣1千萬元，約合新台幣上億元；但汪小菲僅還了新台幣500多萬元而已。而「台北信義」的房貸及抵押所借的錢，以及每個月應還的150萬元，仍有2.5億元尚未清償，他也沒有按時支付贍養費。

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▲大S、汪小菲家務事目前還沒告一段落。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

另外，大S生前留下的遺產粗估就破6億。根據《民法》，大S過世後兩個孩子能繼承三分之二的遺產，而他們法定代理人正是生父汪小菲，意味著汪小菲實際上恐能掌握大S部份遺產。

S媽日前發聲喊話：「不信正義換不回，我要上戰場、給我加油吧！」疑似將開戰汪家人，如今看來藏不少玄機，此次汪小菲來台，勢必又會掀起一場腥風血雨。