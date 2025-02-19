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游書庭甜叫劉丞「老公」！為拍BL劇私下相處根本情侶

記者許逸群／台北報導

艾迪昇傳播出資製作的BL網路短劇《一拍即合》播出在即，劇中職場菜鳥與霸總角色，分別由同門師兄弟游書庭與劉丞擔綱。兩人頭一回扮演同志情侶，未演過大尺度情節的他們繃緊神經，一拿到劇本就備戰培養感情，甚至在片場直接以「老公」互稱對方！

▲▼劉丞（左）和游書庭為拍攝BL劇私下不斷維繫感情。（圖／艾迪昇傳播提供）

▲▼劉丞（左）和游書庭為拍攝BL劇私下不斷維繫感情。（圖／艾迪昇傳播提供）

▲▼劉丞（左）和游書庭為拍攝BL劇私下不斷維繫感情。（圖／艾迪昇傳播提供）

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劉丞透露拍戲期間，就入戲以劇中角色和其他演員互動，還煞有其事向游書庭正式「自我介紹」，接著約他練習打網球、到動物之家打掃做公益，透過不斷的互動，讓彼此更熟悉，他說：「看見書庭和毛小孩相處，露出溫暖的笑容，好幾次會有心動的感覺。」

兩人趁著打網球，增加肢體的碰觸，培養默契，還討論起牽手時，誰要在前、誰要在後。而隨著感情加溫，兩人開始天天通話聊天，聊隔天要穿的衣服配色，劉丞笑說：「真的好像小情侶在通話。」游書庭笑說，有時還會不自覺勾著劉丞的手，自己完全沒發現。

▲▼劉丞（左）和游書庭為拍攝BL劇私下不斷維繫感情。（圖／艾迪昇傳播提供）

▲兩人一起到動物之家幫忙打掃環境。（圖／艾迪昇傳播提供）

游書庭回憶早在開拍一周前，他就開始用劇中名字「曉男」稱呼劉丞，在試裝、定裝等前置作業，也會藉著搭肩等小動作，慢慢習慣劇中甜蜜的感覺。他大方稱讚劉丞個性溫暖、迷人，身上有種很容易被人喜愛的特質。

游書庭說：「他生活很有品味，而且很會照顧朋友，我們拍戲時，不管距離再遠，他都會特地過來載我」。同時他也被劉丞精湛的網球折服，他描述：「拍戲有些特殊網球鏡頭，導演要他打哪裡，他就能打到那！超帥。」

劉丞則大加讚賞游書庭對角色的認真，「他會一句一句分析台詞，和我討論情緒的轉折，他的積極也拉著我能更快投入劇情之中」。劉丞坦承以前沒碰觸過同志社群，一開始對演出沒自信，擔心無法揣摩角色心境，開拍前特地到同志夜店找陌生人聊天！

有趣的是，游書庭最近整理照片，赫然發現4年前，自己就找過劉丞一起拍過網球影片，不由得驚呼兩人太有緣份！艾迪昇總經理林志遠表示，製作這部戲是公司的第一步，接下來會有更多計畫，讓更多生力軍投入影視行業。

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游書庭, 劉丞, 一拍即合

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