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阿部寬新片驚見賈靜雯、林柏宏！事件發生在台北101…破次元飆戲

記者陳芊秀／綜合報導

日本影帝阿部寬去年（2024）來台擔任金馬61頒獎嘉賓，當時笑說「請給我工作」，如今真的主演台日合拍電影！他主演新片《Candle Stick》（暫譯：K線，或稱蠟燭線），描述天才駭客變成金融犯罪惡人，挑戰AI系統進行詐騙的驚悚過程，前導預告19日在日本搶先公開，除了日本演員，還有金馬影后賈靜雯、金馬最佳男配林柏宏兩大人氣台星演出，台日人氣紅星破次元飆戲，事件發生場景還包括台北101！

▲▼阿部寬主演台日合拍電影。（圖／翻攝自YouTube）

▲阿部寬主演台日合拍電影。（圖／翻攝自YouTube）

綜合日媒報導，《Candle Stick》改編自作家川村徹彥的金融犯罪懸疑小說《損切り 》（停損），描述一個昔日天才駭客野原，企圖挑戰一套AI系統，名叫「金融市場守門人」，並以此在外匯市場（FX）中獲取巨額財富的過程。菜菜緒在片中飾演外匯交易員，也是男主角的助手。型男聲優津田健次郎從配音到活躍戲劇圈，在片中飾演菜菜緒的前夫。另外金馬影后賈靜雯扮演台灣大企業的高層，林柏宏飾演來自香港的年輕企業家，還有伊朗演員薩赫勒羅莎（Sahel Rosa），電影片名《Candle Stick》指的是股票交易中的「K線圖」（或稱蠟燭圖），該片早在2024年5月至9月期間，分別在台灣、日本、伊朗、美國夏威夷等6大都市拍攝。

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▲▼阿部寬主演台日合拍電影。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼阿部寬主演台日合拍電影。（圖／翻攝自YouTube）

▲阿部寬新片還有賈靜雯、林柏宏演出。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼阿部寬主演台日合拍電影。（圖／翻攝自YouTube）

▲菜菜緒片中飾演外匯交易員。（圖／翻攝自YouTube）

預告片也展現了故事橫跨台灣、日本、伊朗、夏威夷等大都市的壯闊格局，且阿部寬一改以往正派形象，這次扮演聰明狡猾的詐欺高手，除了復仇還要在7天內海撈一筆大錢。片中最後他獨自站在台北101大樓前方，台詞說著「宣告開戰嗎？」鏡頭視角從他的高挑背影往上拍出台灣第一高樓，帶出事件的關鍵地點，預告最後也註明了台北101協助拍攝。

▲▼阿部寬主演台日合拍電影。（圖／翻攝自YouTube）

▲電影前導預告最後，阿部寬站在台北101大樓前。（圖／翻攝自YouTube）

本片是米倉強太的電影導演處女作。他是《MEN'S NON-NO》男模出身，可說是阿部寬的師弟，且從模特兒圈畢業後，轉型當廣告導演。他近年為知名品牌GUCCI、Uniqlo等拍攝廣告，也與時尚雜誌合作拍攝短片，影像風格深獲好評，這次是首度執導長篇電影。

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阿部寬, 賈靜雯, 林柏宏

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