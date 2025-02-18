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卡古批「裝病閃兵都是垃圾」　喊話重判重砲開轟：是不是男人啊？

記者王靖淳／綜合報導

藝人王大陸今（18）日傳出因涉及逃兵役遭逮捕，據了解，他疑似豪砸百萬找來專門集團，騙過醫師開假證明，消息曝光後引發外界討論及關注。為此，藝人卡古（章瑞麟）稍早在社群發文談論此事，同時也直言：「用假病歷閃兵役，都是垃圾，希望判重刑。」

▲▼卡古發文罵王大陸。（圖／翻攝自Facebook／卡古章瑞麟）

▲卡古罵假病例閃兵役都是垃圾。（圖／翻攝自Facebook／卡古章瑞麟）

卡古今（18）日透過臉書及IG限動發文，強烈譴責使用假病歷逃避兵役的行為。他質疑，為何有些權貴和富裕階層，能夠利用金錢製造假病歷，來規避國家法定的兵役義務，並表達對這種行為的強烈不滿，且認為這些人是「垃圾」。卡古呼籲，相關部門應該對此類行為進行嚴厲的法律制裁，「希望判重刑，以正視聽。」

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▲▼卡古發文罵王大陸。（圖／翻攝自Facebook／卡古章瑞麟）

▲卡古強調兵役是應盡義務。（圖／翻攝自Instagram／卡古章瑞麟）

卡古強調，兵役是每位國民應盡的義務，不應該有任何閃避的餘地。他指出，即使是最短的服役期限——四個月或扣除一個月軍訓的一年——也不應成為逃避服兵役的理由，「頂多就是當一年（軍訓扣一個月），或四個月。此為國民應盡的義務，到底有什麼好閃的？是不是男人啊？」

▲王大陸交保現身 。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲王大陸交保現身 。（圖／記者黃彥傑攝）

事實上，藝人王大陸過去憑著電影《我的少女時代》一炮而紅，近年轉往大陸發展演藝事業，今（18）日突然傳出逃兵役被捕，詳細原因及經過仍待進一步調查釐清。警方表示，偵二大隊今日執行新北檢指揮妨害兵役案件，其中犯嫌有知名藝人王大陸，全案尚在偵辦中。

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