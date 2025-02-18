蔡允潔懷二胎飯後「突感肚子劇痛」　安胎藥無效急奔診所

記者蔡宜芳／綜合報導

蔡允潔（蔡小潔）在2022年結婚後，同年生下女兒小福星，今年1月又驚喜宣布懷上第二胎。不過，她坦言第二胎狀況比之前多，18日更驚吐肚子突然劇痛，且吃了安胎藥也沒用，讓她嚇得急奔診所。

▲蔡允潔在1月底宣布懷二寶。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔（蔡小潔））

蔡允潔透露，自己前一晚帶著女兒出去吃飯，「然後結束的時候，上了一次廁所，肚子就開始痛起來，而且還是那種越來越痛！」她為此趕快催老公帶自己回家，「20分鐘的路程跟過了2小時一樣煎熬，胡思亂想。」蔡允潔說，當時小福星看到她不舒服，還暖心地說「媽媽我牽你」，「雖然很暖！可是肚子還是好痛，到家立刻吃了安胎藥，可是過了1個小時還是痛。」

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▲蔡允潔和家人在外吃飯突感肚子痛。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔（蔡小潔））

蔡允潔回到家後，立刻服用了安胎藥，但一個小時後痛楚依然沒有緩解，她心裡非常擔心，但又害怕在病毒肆虐，不敢去大醫院急診。最後，她打電話給婦產科醫生，醫生建議她如果擔心，還是去婦產科急診檢查，「可是小福星在家睡覺，雖然是痛到連站直都很難，全身也不知道是害怕還是痛，瑟瑟發抖，老公說我這樣怎麼去一個人去診所，真的是媽媽精神爆發欸！立刻叫了車，一個人就往診所去了，連醫生都誇我好勇敢！」

到診所後，醫生立刻為蔡允潔進行超音波檢查，確認寶寶的心跳正常，最終診斷出只是腸絞痛和脹氣引起的肚子痛，並非懷孕方面的問題，蔡允潔為此鬆了口氣說：「第一胎還真的沒有這樣驚險的狀況過！真的是每胎的寶寶都完全不一樣啊。」

▲蔡允潔坦言懷二胎的狀況與第一胎不同。（圖／翻攝自Facebook／蔡允潔（蔡小潔））

【蔡允潔全文】

昨天晚上真的快嚇死我了，20分鐘的路程跟過了2小時一樣煎熬，胡思亂想

昨天帶小福星去吃飯放電，然後結束的時候！上了一次廁所，肚子就開始痛起來

而且還是那種越來越痛！！

我就趕快跟老公說，我要趕快回家了

小插曲是，小福星看到我不舒服，

還說媽媽我牽你！來（伸手）（霸氣）

雖然很暖！可是肚子還是好痛，到家立刻吃了安胎藥，可是過了一個小時還是痛

當下其實真的很擔心！去大醫院的急診，又有點怕現在太多病毒！後來打到婦產科問，醫生建議我擔心的話還是去婦產科的急診看看。

可是小福星在家睡覺，雖然是痛到連站直都很難，全身也不知道是害怕還是痛，瑟瑟發抖，老公說我這樣怎麼去一個人去診所，真的是媽媽精神爆發欸！立刻叫了車，一個人就往診所去了，連醫生都誇我好勇敢！

當下立刻照了超音波，確定寶寶的心跳還在！真的是覺得感恩

後來只是腸絞痛脹氣造成的肚子痛，第一胎還真的沒有這樣驚險的狀況過！

真的是每胎的寶寶都完全不一樣啊

平安就好