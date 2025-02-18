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《童話故事下集》3男神帥出新高度！劉以豪演太好、曾敬驊暖男電力滿格

《童話故事下集》三大男神帥出新高度！劉以豪身高顏值雙滿分、曾敬驊「最暖藥師」電力滿格、傅孟柏魅力爆發，網友：這劇根本看臉就吃飽了！

▲《童話故事下集》劉以豪、曾敬驊、傅孟柏三大男神同台。（圖／取自劉以豪、曾敬驊、傅孟柏IG）

圖文／CTWANT

Netflix最新台劇《童話故事下集》不只是一部療癒人心的愛情劇，更是一場「顏值與演技並存」的視覺饗宴！劉以豪、曾敬驊、傅孟柏三大男神同台，直接讓觀眾陷入選擇困難：「這人生怎麼可能一次開三次掛？」。

劉以豪（飾演曾學友）－終於擺脫奶油小生，變身「媽寶工程師」

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這次劉以豪挑戰「友友寶貝」這個帶點媽寶屬性的角色，終於擺脫過去的花美男形象，網友直呼：「他這次演得太真實，簡直像我前夫！」 但最引起網友討論的是「工程師怎麼可能有腹肌？」還被說：「這麼帥的媽寶還是第一次看過」，雖然一張口就是”我媽說”的媽寶個性讓人一肚子火，但不得不承認，至少帥氣的臉蛋講出這句話，還稍微可以接受一點點吧XD。

《童話故事下集》三大男神帥出新高度！劉以豪身高顏值雙滿分、曾敬驊「最暖藥師」電力滿格、傅孟柏魅力爆發，網友：這劇根本看臉就吃飽了！

▲劉以豪變身媽寶工程師。（圖／取自劉以豪IG）

曾敬驊（飾演劉文傑）－最帥藥師，溫柔炸裂

曾敬驊這次飾演全台最夢幻的暖男藥師劉文傑，輕輕地幫女主角貼OK繃，然後深情地說：「你今天不一樣，很漂亮。」這一幕讓觀眾瞬間戀愛，有網友直喊：「請問這是哪間藥局？我要每天去買維他命C！」 甚至還有人說：「我願意用前男友N年的陽壽來換交友軟體滑到曾敬驊！」這發言真的很懂。

《童話故事下集》三大男神帥出新高度！劉以豪身高顏值雙滿分、曾敬驊「最暖藥師」電力滿格、傅孟柏魅力爆發，網友：這劇根本看臉就吃飽了！

▲曾敬驊飾演全台最夢幻的暖男藥師。（圖／取自曾敬驊IG、翻攝自童話故事下集）

傅孟柏（飾演張人偉）－遺憾系男神，低調卻強大

傅孟柏這次飾演的「張人偉」是柯佳嬿”錯過了就是錯過了”的大學前任，網友瘋狂討論：「他想伸手擁抱柯佳嬿卻默默放下的那幕，我心碎了。」還有回頭看女主和劉以豪站在一起的畫面，滿滿都是「無法再重來的遺憾感」，直呼柯佳嬿拒絕這樣的前任不合常理吧XD。

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▲傅孟柏飾演柯佳嬿的前男友。（圖／取自傅孟柏IG、翻攝自童話故事下集）

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周刊王, 童話故事下集, 劉以豪, 曾敬驊, 傅孟柏

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