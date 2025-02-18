ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨／王大陸被捕前行蹤曝光　目擊者曝「看起來很正常」

記者蕭采薇／台北報導

33歲藝人王大陸驚傳逃兵役被捕，目前正接受偵訊中。記者致電王大陸經紀人，連續兩通電話都響一聲就被掛斷。《ETtoday星光雲》也接獲讀者爆料，前天才遇到王大陸外出吃飯，當時全然看不出異樣，可見事件發生突然。

▲▼《艾嘉食堂》記者會-王大陸。（圖／記者周宸亘攝）

▲王大陸突傳因逃兵遭到逮補，令社會譁然。（圖／記者周宸亘攝）

王大陸憑藉電影《我的少女時代》一炮而紅，近年將演藝重心移轉大陸，幾乎都在大陸拍戲上綜藝，怎料今日傳出王大陸因涉嫌逃兵役遭逮捕，詳細原因及經過仍待進一步調查釐清。

[廣告]請繼續往下閱讀...

讀者向《ETtoday星光雲》透露，前天吃飯時才碰上王大陸，由於雙方不認識，沒有過多交流，但他看來並沒有異狀。如今突然傳出被逮捕的消息，不僅讓人意外，可能對王大陸更是事出突然。

▲▼王大陸1月在香港跨年。（圖／翻攝自IG）

▲王大陸今年1月現身在香港跨年。（圖／翻攝自IG）

《ETtoday星光雲》記者致電王大陸經紀人，連續兩通電話都響一聲就被掛斷。過去即使偶有爭議事件，頂多是不回應，經紀人這回舉動異常，也顯見事件非同小可。

王大陸2015年被踢爆因為不愛念書、成績落後，被父親送到美國紐約報名軍校，回台灣被發掘進入演藝圈。但當時公開學歷只有莊敬高職，當時也被是為了逃避兵役才就讀大學，當時他還大方回答：「有什麼好躲的？時間到就會去當兵。」如今因逃兵遭捕，引發外界議論。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

具俊曄遭酸吃軟飯 陶晶瑩氣喊：有意思嗎

推薦閱讀

快訊／八點檔女星黃瑄坦承已離婚　離婚條件也隨之曝光

快訊／八點檔女星黃瑄坦承已離婚　離婚條件也隨之曝光

快訊／事情大條了！王大陸逃兵役被捕　經紀人「反常舉動」曝光

快訊／事情大條了！王大陸逃兵役被捕　經紀人「反常舉動」曝光

快訊／陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年首發聲：今後各⾃安好

快訊／陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年首發聲：今後各⾃安好

阿Ben一家定居台中！　徐小可「新店130坪8層豪宅」低價售出

阿Ben一家定居台中！　徐小可「新店130坪8層豪宅」低價售出

吳宗憲鐵腕解約小優幕後原因曝　賠償金曝光經紀公司主管不願再忍

吳宗憲鐵腕解約小優幕後原因曝　賠償金曝光經紀公司主管不願再忍

八點檔女星販毒詐財遭判14年　洪曉玲假釋出獄…率黑衣人討債

八點檔女星販毒詐財遭判14年　洪曉玲假釋出獄…率黑衣人討債

王大陸逃兵被捕！爆10年前「為閃兵念2年大一」　自打臉：有什麼好躲

王大陸逃兵被捕！爆10年前「為閃兵念2年大一」　自打臉：有什麼好躲

侯怡君「暴打小三」近1分鐘！劉至翰PO片「女藝人現場互毆」還原現場

侯怡君「暴打小三」近1分鐘！劉至翰PO片「女藝人現場互毆」還原現場

陳曉爆「分居拉黑陳妍希1年」！她徹底絕望　狗仔揭炸裂內幕：非常決絕

陳曉爆「分居拉黑陳妍希1年」！她徹底絕望　狗仔揭炸裂內幕：非常決絕

陳妍希離婚！2年前曝「陳曉結婚前後區別大」：婚後沒收過生日禮物

陳妍希離婚！2年前曝「陳曉結婚前後區別大」：婚後沒收過生日禮物

侯怡君遭疑太入戲深夜發聲！　認「情緒到頂端」還原對戲楚宣過程

侯怡君遭疑太入戲深夜發聲！　認「情緒到頂端」還原對戲楚宣過程

陳妍希「剛離婚陳曉」秒發聲明！3重點：傷害家人不可取…反擊造謠

陳妍希「剛離婚陳曉」秒發聲明！3重點：傷害家人不可取…反擊造謠

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／八點檔女星黃瑄坦承已離婚　離婚條件也隨之曝光

快訊／事情大條了！王大陸逃兵役被捕　經紀人「反常舉動」曝光

快訊／陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年首發聲：今後各⾃安好

阿Ben一家定居台中！　徐小可「新店130坪8層豪宅」低價售出

吳宗憲鐵腕解約小優幕後原因曝　賠償金曝光經紀公司主管不願再忍

八點檔女星販毒詐財遭判14年　洪曉玲假釋出獄…率黑衣人討債

王大陸逃兵被捕！爆10年前「為閃兵念2年大一」　自打臉：有什麼好躲

侯怡君「暴打小三」近1分鐘！劉至翰PO片「女藝人現場互毆」還原現場

陳曉爆「分居拉黑陳妍希1年」！她徹底絕望　狗仔揭炸裂內幕：非常決絕

陳妍希離婚！2年前曝「陳曉結婚前後區別大」：婚後沒收過生日禮物

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

王大陸

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 利菁結婚25年「禁止老公用社群軟體」！　宣示主權：生活只能有我
  2. 陳妍希「剛離婚陳曉」秒發聲明！3重點：傷害家人不可取…反擊造謠
  3. TEAM TAIWAN！天天集氣WBC好禮周周抽　Switch等你拿
  4. 陳妍希「離婚陳曉傳一年」終鬆口認了！　經紀人聽聞祝福：會轉達
  5. 胡瓜北流開唱...內幕曝光！　「打敗Rain搶到場地」關鍵人物是她
  6. 陳妍希離婚陳曉「2個人不幸福，不如1個人過」！　7大愛情箴言被讚爆
  7. 陳妍希、陳曉「頭紗吻」偶像劇都在學！官宣離婚網嘆：變時代眼淚
  8. 王大陸快看！　胡瓜強硬1句話「逼兒胡釋安回台當兵」超狠
  9. 陳曉曾認「抗拒結婚」！　遇陳妍希突轉念：像被雷劈到了一樣
  10. 陳妍希官宣離婚前「鬆口談陳曉」　網抓包：表情都不自然了！

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366