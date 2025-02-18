獨／王大陸被捕前行蹤曝光　目擊者曝「看起來很正常」

記者蕭采薇／台北報導

33歲藝人王大陸驚傳逃兵役被捕，目前正接受偵訊中。記者致電王大陸經紀人，連續兩通電話都響一聲就被掛斷。《ETtoday星光雲》也接獲讀者爆料，前天才遇到王大陸外出吃飯，當時全然看不出異樣，可見事件發生突然。

▲王大陸突傳因逃兵遭到逮補，令社會譁然。（圖／記者周宸亘攝）



王大陸憑藉電影《我的少女時代》一炮而紅，近年將演藝重心移轉大陸，幾乎都在大陸拍戲上綜藝，怎料今日傳出王大陸因涉嫌逃兵役遭逮捕，詳細原因及經過仍待進一步調查釐清。

[廣告]請繼續往下閱讀...

讀者向《ETtoday星光雲》透露，前天吃飯時才碰上王大陸，由於雙方不認識，沒有過多交流，但他看來並沒有異狀。如今突然傳出被逮捕的消息，不僅讓人意外，可能對王大陸更是事出突然。

▲王大陸今年1月現身在香港跨年。（圖／翻攝自IG）



《ETtoday星光雲》記者致電王大陸經紀人，連續兩通電話都響一聲就被掛斷。過去即使偶有爭議事件，頂多是不回應，經紀人這回舉動異常，也顯見事件非同小可。

王大陸2015年被踢爆因為不愛念書、成績落後，被父親送到美國紐約報名軍校，回台灣被發掘進入演藝圈。但當時公開學歷只有莊敬高職，當時也被是為了逃避兵役才就讀大學，當時他還大方回答：「有什麼好躲的？時間到就會去當兵。」如今因逃兵遭捕，引發外界議論。