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離婚章子怡1年半！汪峰「小19歲網紅女友」爆懷孕…甜蜜看演唱會

記者陳芊秀／綜合報導

53歲大陸搖滾歌手汪峰於2023年10月宣布與影后章子怡離婚後，2024年5月20日公開認愛小19歲的網紅李巧（森林北），且森林北曾有過一段婚姻並育有一女，儘管兩人戀情高調公開，但交往相對低調，至今已近一年。兩人近日看演唱會被目擊。

▲▼汪峰認愛小19歲網紅森林北，女方被瘋傳懷孕。（圖／翻攝自微博）

▲汪峰認愛小19歲網紅森林北，女方被瘋傳懷孕。（圖／翻攝自微博）

據網友目擊，汪峰與森林北一同現身澳門觀看演唱會，兩人互動親密，顯示感情穩定。先前一度有傳言稱森林北懷孕，但從現場照片來看，她的小腹平坦，並未出現孕態，間接粉碎了這項傳聞。

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▲▼汪峰認愛小19歲網紅森林北，女方被瘋傳懷孕。（圖／翻攝自微博）

▲汪峰、森林北看演唱會，肚皮動靜成焦點。（圖／翻攝自微博）

汪峰過去感情史豐富，與章子怡正式發布離婚聲明後，不久便公開認愛百萬網紅森林北，引發外界揣測兩人關係是否早在婚姻存續期間展開。對此他曾澄清，自己早在2023年8月便已與章子怡正式離婚，並強調與森林北相識於兩個月後，當時聲明護愛：「對因關於我的不實輿論而導致無辜的人被傷害這一現象，我更不會姑息。我會拿起法律的武器，竭盡全力，保護自己和在乎的人。不再讓謊言橫行，且不負任何代價。」

▲▼汪峰認愛百萬網紅森林北。（圖／翻攝自微博／汪峰）

▲汪峰認愛森林北。（圖／翻攝自微博／汪峰）

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