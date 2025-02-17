遭尪家暴折磨…她手刃親夫成經典！　「醬園弄殺夫案」搬上大銀幕

記者黃庠棻／台北報導

改編自知名作家李昂同名小說的電影《殺夫》，剛由國家電影及視聽文化中心完成數位修復，本月底即將在台灣搶先上映。該片取材自轟動上海的社會事件「醬園弄殺夫案」，當年由台灣新浪潮導演曾壯祥首開先河將之搬上大銀幕。

▲《殺夫》由夏文汐主演，角色原型為轟動上海社會案件「醬園弄殺夫案」。（圖／海鵬影業提供）

夏文汐在片中被迫嫁給屠夫後受盡折磨，不堪受辱的她，決定親手拾起屠刀「殺夫」。夏文汐片中手刃親夫畫面，迄今仍被奉為「經典中的經典」，不僅媒體誇讚她的演出「令人信服」，包括西班牙、法國、義大利及英國等知名國際影展更是爭相邀展。

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▲《殺夫》由夏文汐主演，角色原型為轟動上海社會案件「醬園弄殺夫案」。（圖／海鵬影業提供）

有趣的是，時隔40年，女星章子怡也在新片《醬園弄》飾演同一角色「詹周氏」，該角色雖先後被夏文汐、范瑞君、章子怡等女星飾演，迄今仍以夏文汐的詮釋最讓人津津樂道，足足領先章子怡的演出40年。《殺夫》數位修復版將於2月27日全台上映。

▲《殺夫》由夏文汐主演，角色原型為轟動上海社會案件「醬園弄殺夫案」。（圖／海鵬影業提供）



夏文汐以香港名導譚家明執導的《烈火青春》爆紅，被譽為第一代「霸氣烈女」，也入圍香港電影金像獎最佳新演員，並在1984年徐楓製作的電影《殺夫》中，演出女力爆發的悲慘村姑，以一場揮刀殺夫戲震撼華語影壇，從此殺開臺灣市場，與電影《唐朝豪放女》並列其代表作。

▲《殺夫》由夏文汐主演，角色原型為轟動上海社會案件「醬園弄殺夫案」。（圖／海鵬影業提供）

有趣的是，夏文汐與臺灣頗有淵源，除了藝名中的「汐」出自臺灣地名「汐止」，1996年一度息影的她，更破例來臺拍攝《新龍門客棧》及《神鵰俠侶》等電視劇，並在去年來臺出席《殺夫》數位修復版首映，以女神氣場再次征服觀眾。