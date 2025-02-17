孫生拍妹臀三度道歉「完全沒有想騷擾女生」！　認錯：我會改進

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber反骨男孩成員孫生去年涉及騷擾，遭指控拍臀撩妹，台北地院審結，判他5月徒刑、得易科罰金，可上訴。為此，孫生13日先是發文致歉，事後再發布影片道歉，內容曝光後掀起兩派討論，今（17）日他再度透過IG限動發聲認錯，「我真的不行了，我錯了！我以後會改進，對不起。」

▲孫生17日發文道歉。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

孫生在文中坦承自己拍妹臀的行為不當，並對此表示歉意。他提到，已經意識到自己的行為可能讓他人感到不舒服，這是他的錯誤，同時也表示，由於過去的成長環境及背景，可能讓他對兩性間的互動有著過於隨意的態度，但他現在認識到這種行為的嚴重性，並承諾將會進行改變。

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孫生進一步解釋說，他最近幾天一直在在嚴格自我反省，並感受到了外界對他的嚴厲批評。他坦言，因為先前行為的不檢點，讓他的表演受到質疑，他感到非常難過。孫生提到，他收到許多建議，認為他在當下給出任何解釋都可能被誤解，但他仍選擇直接表達自己的歉意。

▲孫生13日發影片道歉。（圖／翻攝自Threads／soon6669）

最後，孫生再次道歉，並給出對未來行為調整的承諾，希望能夠在未來減少犯下相同的錯誤，「我內心完全沒有想騷擾女生的想法，但造成他人不舒服，就是我的錯。一直以來我對兩性的相處頻率都太快，可能都遇到跟我頻率一樣的人，我也習慣了這樣的生活模式，對不起，我以後會改進，對不起。」

【孫生IG限動全文】

我真的不行了，我錯了！很多人說我沒家教，我媽這樣是要怎麼有家教。我這幾天每天都在嚴重反省，我因為我的不檢點，拿我最愛的表演開玩笑，所有人叫我不要再發東西了，因為這時候說什麼都錯。可是我一直有很多話想說，我內心完全沒有想騷擾女生的想法，但造成他人不舒服，就是我的錯。一直以來我對兩性的相處頻率都太快，可能都遇到跟我頻率一樣的人，我也習慣了這樣的生活模式，對不起，我以後會改進，對不起。