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小S再發聲！曬「三姊妹合影」思念大S　心碎喊：好想妳

記者孟育民／台北報導

大S（徐熙媛）春節赴日旅遊期間，2日因患流感併發肺炎猝逝，享年48歲，消息震撼各界。而妹妹小S喪姊14天後，15日在社群網站發文，感謝外界對大S的悼念，事隔2日小S再次曬出徐家三姊妹小時候的照片，心碎喊話「好想妳」，照片中大S摸著小S的頭，而背景音樂則是用王菲的〈我願意〉，歌詞第一句就是「思念是一種很玄的東西，無影隨形」，訴說著濃濃的相思之情，貼文讓大批網友留言，幫小S加油打氣。

▲▼ 小S曬兒時照片訴說思念。（圖／翻攝自小S臉書）

▲小S曬兒時照片訴說思念。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

小S在大S頭七時先在Instagram限時動態上傳蝴蝶結髮夾的照片，15日首度在社群網站寫下文字訴說心情，「感謝大家用不同的方式悼念我親愛的姊姊熙媛，徐家誠摯的表達我們的敬意」，真心話讓人看了好揪心。

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▲▼大S小S（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

▲大小S感情超越家人。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

事實上，兩姊妹感情早就超越家人，多次受訪時多都說彼此是魂靈伴侶。面對姊姊的離世，小S悲痛處理大S後事，即便有努力想完成姊姊生前訴願，在告別式不要過度傷心，但人還是瘦了一圈，令人心疼。

另外，大S在小S生日時曾發文說：「妹妹出生的第一天，我和姊姊被某個大人帶去醫院去接媽媽和妹妹回家，從此我的人生補上失落的一角。我們是心靈上的大圓滿，我愛妹妹，感謝媽媽生了如此完美的靈魂和世界作伴。」更直言有了妹妹世界已經完整，不敢奢求更多。如今姊妹倆天人永隔，大家只希望小S能保重身體。

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大S, 小S, 過世, 徐熙媛, 徐熙娣

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