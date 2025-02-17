薔薔放閃高壯男！極光下收紅玫瑰「甜蜜親吻」　背後環抱藏不住笑意

記者張筱涵／綜合報導

女星薔薔（林嘉凌）近年演藝事業並行經營YouTube，以真性情風格深受喜愛。去年被拍到與男子十指緊扣後否認戀情，她於15日在社群平台分享與神秘男子的親密合影，甚至公開兩人在雪地擁抱、親吻的畫面，閃瞎一票粉絲。

▲薔薔甜蜜依偎著高壯男。（圖／翻攝自FACEBOOK／林嘉凌 薔薔Maze）



薔薔在情人節前夕飛往加拿大黃刀鎮，欣賞當地極光，並在15日於社群平台上發布一系列美照：「極光之夜，祝大家情人節快樂。」值得注意的是，與她同行的人裡僅有一位被可愛貼圖遮臉，但在曝光的幾張照片中，可見互動甜蜜浪漫，兩人不僅在美麗雪景前緊緊依偎擁抱，男方更在極光下獻上鮮紅玫瑰花並甜蜜接吻，畫面宛如電影場景。

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▲薔薔和高壯男親吻，被背後環抱時露出幸福笑容。（圖／翻攝自FACEBOOK／林嘉凌 薔薔Maze）



▲高壯男在極光下浪漫送薔薔玫瑰。（圖／翻攝自FACEBOOK／林嘉凌 薔薔Maze）



▲薔薔上傳多張和高壯男的合照。（圖／翻攝自FACEBOOK／林嘉凌 薔薔Maze）



雖然薔薔並未公開男方身分，但照片曝光後仍引發熱議，許多粉絲留言祝福，「唉唷，曬恩愛幹嘛不給人家看臉啦」、「不可置信居然能看到薔薔放閃」、「怎麼有人這麼幸運，可以跟可愛不做作真性情的薔薔在一起」、「情人節快樂，這男生好幸運」、「想看男朋友啦！YT訂閱破百萬妳就公開吧」。