金信英「友人跟虛擬偶像PLAVE合照」：看得好氣欸　粉絲罵爆：超沒禮貌

記者吳睿慈／綜合報導

南韓知名主持人金信英以諧星身份出道，後來轉戰當主持人，手握多個節目主持，怎料，她近日在廣播節目失言，直呼無法理解虛擬偶像團體PLAVE的存在，更調侃友人與該團體的合照，此話一出，馬上遭到PLAVE粉絲痛罵，對此，她17日對外致歉承認自己非常沒禮貌，會謹記教訓不再犯。

▲金信英廣播節目上失言，直呼無法理解虛擬偶像文化，看到友人的合照覺得「好生氣」。（圖／翻攝自金信英IG）



金信英16日在廣播節目上聊起虛擬偶像團體PLAVE，她直言至今仍無法適應虛擬偶像的存在，更調侃「讓我覺得好氣的是，我看到高永培（好友）跟PLAVE合照，我真的嚇了一跳」，她坦言無法想像若是未來PLAVE以嘉賓身份出演節目，由於見不到面，讓她不知該如何進行對談，最後她嘆了一口氣，「我說句實話，（PLAVE）無法來上我們節目」。

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虛擬男團PLAVE是由由VLAST製作的偶像團體，2023年出道，音源橫掃排行榜，演唱會每場爆滿，甚至會參加年末各大頒獎典禮，擁有許多粉絲喜愛。怎料，金信英公開批評「無法適應虛擬偶像文化」，馬上遭到負面批評，痛罵她超沒禮貌。

▲▼金信英失言批評PLAVE，粉絲氣炸。（圖／翻攝自金信英、PLAVE IG）



對此，金信英17日在廣播節目上正式道歉，「就如大家所說，我跟不上時代的潮流，PLAVE出道到目前為止都用心且努力地活動了，卻因為我的無知，甚至可以說是無禮，我真的非常沒禮貌。」她透過節目誠摯說出道歉的心聲：「我再次深深鞠躬致歉，我會努力學習不再讓這種事發生。」

金信英解釋16日晚間原本就想在社群網站上致歉，但她認為親口道歉比文字來得有誠意，「請大家嚴厲地指正我，我擔心因為我的事情讓大家幸福的週末不悅，再說一次真的很對不起。我想透過我的聲音，再次說聲對不起。」她的道歉引起關注，有人為她應援「至少道歉得有誠意」，但也有人認為「發言真的太輕率了」，正反評論在韓引起熱議。