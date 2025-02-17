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金賽綸生前曾訴苦「很累可以停止嗎？」沒留遺書　19日出殯爸爸哀痛送別

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「最美童星」金賽綸16日被友人發現陳屍家中，得年24歲。她的死因並未公開，但其實她生前的IG數度透露著鬱悶心情，曾轉發台詞「很累不能停止嗎？」以及道歉的方法等等，據韓媒報導，她沒留下遺書，預計於19日出殯。

▲▼金賽綸「復出作原定今年上映」卻輕生。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae）

▲金賽綸走得突然，喪主由爸爸擔任，送她最後一程。（圖／翻攝自金賽綸IG）

金賽綸16日與友人相約見面，沒想到友人抵達她家時，發現已經沒心跳呼吸的她，緊急報警後，119救護人員馬上將她送到醫院救治，但最終沒能救回她的生命，得年24歲，警方初步對外表示「沒有發現外部入侵的痕跡，正在調查死因」，據了解，現場沒有留下遺書，而友人透露她這2年因酒駕被罵翻長期看精神科。

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▲▼金賽綸生前曾訴苦「很累了可以停嗎？」沒留遺書　19日出殯爸爸哀痛送別。（圖／翻攝自金賽綸IG）

▲金賽綸生前曾轉發台詞「已經夠累了，不能就停止嗎？」（圖／翻攝自金賽綸IG）

事實上，金賽綸2022年爆出酒駕後，自毀演藝前途，宣布退出所有正在出演的戲劇作品，同時與經紀公司解約，2年來不時會在IG抒發心情，曾轉發短片「道歉的方法」，還有一則出自於電影《醉後的浪漫》裡孔曉振的台詞「X的，已經夠累了，不能停止嗎？」透露出憂鬱心聲。

金賽綸靈堂設置於首爾峨山病院，17日起接受友人到場哀悼致意，喪主由爸爸擔任，她是三姊妹中的長女，2位妹妹雖隨著她進入演藝圈，但並未闖出知名度，她一手扛起家中生計，由於走得突然，家屬至今難以接受，預計19日上午6點20分（台灣時間早上7點20分）出殯。

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