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姚黛瑋裸背「曬驚悚瘀血痕」！　自爆陰陽失調：被摧殘成這樣

記者黃皓瑋／綜合報導

58歲的女星姚黛瑋，近年活躍於多部電視劇，民歌歌手出身的她，日前也在台北小巨蛋「民歌50演唱會」登台演出。她14日於社群平台曬出後背照，驚見1條1條的瘀血痕，令人怵目驚心，對此她表示是「陰陽失衡」，笑稱自己「已經被摧殘成這樣」。

▲▼姚黛瑋。（圖／翻攝自Facebook／姚黛瑋‧DEBBIE）

▲姚黛瑋曬出後背大片瘀血痕。（圖／翻攝自Facebook／姚黛瑋‧DEBBIE）

姚黛瑋15日在民歌五十演唱會登台，表演結束後她發文寫下感想，透露因為動過2次聲帶手術，加上完美主義的性格，讓她在確定參與演出後就開始緊張，期間還曾飛往峇里島參加冥想瑜伽課程調整心情，直到日前才返台，所幸這次的演出讓她相當滿意：「下台後和過去不同的是，我蠻肯定甚至喜歡自己的演出，是大過於過去自我批判的檢討與後悔，我知道自己很棒，和觀眾在一起分享了美妙舒服的時刻，這是過去沒有的經驗。」

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▲▼姚黛瑋。（圖／中華音樂人交流協會提供）

▲姚黛瑋參加民歌五十演唱會的演出。（圖／中華音樂人交流協會提供）

姚黛瑋演出前1天也在個人臉書粉專發文，曬出她去刮痧後的照片，只見她背上有多道深淺不一，大面積的紫紅色瘀血痕，她也表示：「嗯……才回來2、3天，已經被摧殘成這樣……」畫面一出讓網友驚呼「有點誇張」、「好嚴重」，不過姚黛瑋則笑稱：「還好，刮出來反而舒服了……」

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