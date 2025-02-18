佐藤健開通IG改了三次名稱！新身份首發貼文曝光　追蹤名單驚見3男神

文／妞新聞

日劇男神「佐藤健」終於開IG了！佐藤健出道至今所使用的社群帳號，除了官方LINE之外，還有名為SUGAR的視訊電話程式，寵粉無極限的他總是常常使用這兩個軟體來和粉絲們互動。如今，佐藤健竟無預警公開IG帳號，實在太驚喜。

▲佐藤健開通IG。（圖／翻攝自IG@takeruxxsato）

佐藤健在日前（2／7）先用SUGAR向粉絲報備自己開通IG的消息。不光可達鴨的大頭貼備受討論，缺少藍勾驗證，反而只打上「本物（真的本人）」兩字的簡介欄，更是引起一陣爆笑。此外，還有粉絲發現，佐藤健在公開帳號前就改了三次名稱。想必要取什麼樣的名稱，也是讓男神猶豫許久。

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▲佐藤健新劇《玻璃之心》，演員陣容還有町田啓太、志尊淳、菅田將暉、宮﨑優。（圖／Netflix，下同）

2024年，佐藤健與Netflix合作拍攝的小說改編日劇《玻璃之心》曝光，擔任主演的他，同時身兼該劇的執行製作人。多出這一個新身份的佐藤健，為了將新戲帶向全世界，因此決定開設IG來宣傳。而神隱多天都沒有發文的他，也在2／10發布《玻璃之心》最新的15秒預告片，作為首篇貼文。

▲佐藤健IG追蹤名單。（圖／翻攝自IG@takeruxxsato）



儘管帳號開通至今才發表第一篇貼文，但佐藤健的追蹤名單裡早已可以看到三大男神的身影，包含町田啓太、志尊淳、菅田將暉，幾人都是和佐藤健在《玻璃之心》中共演的演員。而在角色甄選打敗眾多對手成為女主角的新人女演員宮﨑優，也當然沒有少。

究竟未來佐藤健會如何經營這個IG帳號，就讓我們先追蹤再說吧！希望之後也能看到一系列未公開的幕後花絮照。

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