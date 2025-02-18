ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

佐藤健開通IG改了三次名稱！新身份首發貼文曝光　追蹤名單驚見3男神

文／妞新聞

日劇男神「佐藤健」終於開IG了！佐藤健出道至今所使用的社群帳號，除了官方LINE之外，還有名為SUGAR的視訊電話程式，寵粉無極限的他總是常常使用這兩個軟體來和粉絲們互動。如今，佐藤健竟無預警公開IG帳號，實在太驚喜。

▲佐藤健開通IG。（圖／翻攝自IG@takeruxxsato）

佐藤健在日前（2／7）先用SUGAR向粉絲報備自己開通IG的消息。不光可達鴨的大頭貼備受討論，缺少藍勾驗證，反而只打上「本物（真的本人）」兩字的簡介欄，更是引起一陣爆笑。此外，還有粉絲發現，佐藤健在公開帳號前就改了三次名稱。想必要取什麼樣的名稱，也是讓男神猶豫許久。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲佐藤健新劇《玻璃之心》，演員陣容還有町田啓太、志尊淳、菅田將暉、宮﨑優。（圖／Netflix，下同）

2024年，佐藤健與Netflix合作拍攝的小說改編日劇《玻璃之心》曝光，擔任主演的他，同時身兼該劇的執行製作人。多出這一個新身份的佐藤健，為了將新戲帶向全世界，因此決定開設IG來宣傳。而神隱多天都沒有發文的他，也在2／10發布《玻璃之心》最新的15秒預告片，作為首篇貼文。

▲佐藤健IG追蹤名單。（圖／翻攝自IG@takeruxxsato）

儘管帳號開通至今才發表第一篇貼文，但佐藤健的追蹤名單裡早已可以看到三大男神的身影，包含町田啓太、志尊淳、菅田將暉，幾人都是和佐藤健在《玻璃之心》中共演的演員。而在角色甄選打敗眾多對手成為女主角的新人女演員宮﨑優，也當然沒有少。

究竟未來佐藤健會如何經營這個IG帳號，就讓我們先追蹤再說吧！希望之後也能看到一系列未公開的幕後花絮照。

【延伸閱讀】

佐藤健直播被問「洗澡從哪裡洗？」網友一句「那你一定很香吧！」全網暴動

佐藤健操刀日劇《玻璃之心》5卡司曝光！町田啓太＆志尊淳合體、菅田將暉也客串？

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

#麟洋路 正式揭牌！ #蔣萬安 ：盼努力不懈精神成台北DNA

推薦閱讀

侯怡君遭疑太入戲深夜發聲！　認「情緒到頂端」還原對戲楚宣過程

侯怡君遭疑太入戲深夜發聲！　認「情緒到頂端」還原對戲楚宣過程

「全聯先生」神隱2年多回歸了！　無預警公開新身份...近況曝光

「全聯先生」神隱2年多回歸了！　無預警公開新身份...近況曝光

2NE1朴春三度示愛李敏鎬惹火粉絲！　被要求「退出團體活動」

2NE1朴春三度示愛李敏鎬惹火粉絲！　被要求「退出團體活動」

鋼琴女神「胸前鈕扣繃開」躺跑車解放事業線！　S身形全看光

鋼琴女神「胸前鈕扣繃開」躺跑車解放事業線！　S身形全看光

男偶像「戴女用假髮約會」畫面流出！　網美一次爆2男星海王行為

男偶像「戴女用假髮約會」畫面流出！　網美一次爆2男星海王行為

周揚青回應戀情「揭男方身份」　補曬情人節照：確實有位男嘉賓

周揚青回應戀情「揭男方身份」　補曬情人節照：確實有位男嘉賓

孫生哭了！崩潰求媽媽「別再鬧了」畫面曝光　遭出征自責：撐不下去

孫生哭了！崩潰求媽媽「別再鬧了」畫面曝光　遭出征自責：撐不下去

金賽綸陳屍家中「找不到遺書」！　警方曝調查進度：恐做極端選擇

金賽綸陳屍家中「找不到遺書」！　警方曝調查進度：恐做極端選擇

Joeman拍反省片道歉！　還原合作孫生過程認「抱持僥倖心態」

Joeman拍反省片道歉！　還原合作孫生過程認「抱持僥倖心態」

謝京穎、張書偉隔空放閃！　「甜曬同款約會照」網看瞎

謝京穎、張書偉隔空放閃！　「甜曬同款約會照」網看瞎

侯怡君太入戲暴打小三！電視台高層：過頭了　楚宣身上瘀青全忍下

侯怡君太入戲暴打小三！電視台高層：過頭了　楚宣身上瘀青全忍下

小S再發聲！曬「三姊妹合影」思念大S　心碎喊：好想妳

小S再發聲！曬「三姊妹合影」思念大S　心碎喊：好想妳

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

侯怡君遭疑太入戲深夜發聲！　認「情緒到頂端」還原對戲楚宣過程

「全聯先生」神隱2年多回歸了！　無預警公開新身份...近況曝光

2NE1朴春三度示愛李敏鎬惹火粉絲！　被要求「退出團體活動」

鋼琴女神「胸前鈕扣繃開」躺跑車解放事業線！　S身形全看光

男偶像「戴女用假髮約會」畫面流出！　網美一次爆2男星海王行為

周揚青回應戀情「揭男方身份」　補曬情人節照：確實有位男嘉賓

孫生哭了！崩潰求媽媽「別再鬧了」畫面曝光　遭出征自責：撐不下去

金賽綸陳屍家中「找不到遺書」！　警方曝調查進度：恐做極端選擇

Joeman拍反省片道歉！　還原合作孫生過程認「抱持僥倖心態」

謝京穎、張書偉隔空放閃！　「甜曬同款約會照」網看瞎

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Niusnews妞新聞, 佐藤健, IG

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 侯怡君遭疑太入戲深夜發聲！　認「情緒到頂端」還原對戲楚宣過程
  2. 謝京穎、張書偉隔空放閃！　「甜曬同款約會照」網看瞎
  3. 鋼琴女神「胸前鈕扣繃開」躺跑車解放事業線！　S身形全看光
  4. 2NE1朴春三度示愛李敏鎬惹火粉絲！　被要求「退出團體活動」
  5. 「全聯先生」神隱2年多回歸了！　無預警公開新身份...近況曝光
  6. 吳鳳圓夢「正式回母校教書」！　駁任教為了錢：人生里程碑
  7. 小A辣搭小黃被偷看「司機狂瞄後照鏡」　結局反轉逗樂她
  8. 男偶像「戴女用假髮約會」畫面流出！　網美一次爆2男星海王行為
  9. 詹惟中曝「5類人」威力彩易中獎！　怒嗆酸民很可憐：臭嘴趕快去改
  10. Joeman拍反省片道歉！　還原合作孫生過程認「抱持僥倖心態」

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366