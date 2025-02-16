楊丞琳愛犬Yumi離世3年「曬往日合照」追憶！　心碎嘆：很是想念

記者顧齊祐／綜合報導

楊丞琳愛犬Yumi於2022年2月15日離世，當時噩耗藏了整整3個月，直到同年5月Yumi的17歲冥誕，她才對外公開消息。如今事隔三年，她仍心繫已逝愛犬，曬出了與愛犬的合照，寫道「時間過得真快，很是想念」。

▲楊丞琳曬合照追憶愛犬。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）



楊丞琳昨（15）日在Instagram曬出了多張與愛犬Yumi的合照，並追憶寫道「Yumi當天使的第三年，時間過得真快，照片拍攝於2020年1月，很是想念」。短短幾句話，卻流露出無盡思念之情，令不少網友感到鼻酸。

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▲楊丞琳十分想念愛犬。（圖／翻攝自Instagram／rainie77）



貼文發布後，網友也紛紛留言安慰楊丞琳，寫道「相信Yumi正在用另一種方式守護和陪伴你」、「丞琳抱抱妳，時間飛快，三年了」、「天使Yumi一定也在汪星球想念著媽咪」、「想念她的大耳朵」。

▲楊丞琳與愛犬Yumi感情十分深厚。（圖／翻攝自Facebook／楊丞琳 Rainie Yang）



楊丞琳與愛犬Yumi感情十分深厚，曾在2020年為愛犬推出歌曲《泥土》。在愛犬離世後，她也曾自責表示「這將近17年的歲月，我做得不夠好，因為老是工作在外，缺少了陪伴，尤其是她生命中的最後一年」。