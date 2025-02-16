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孫生合夥人也出事！KOL界彭于晏遭控劈腿　「對象含女星」他回應了

記者蔡宜芳／綜合報導

YouTuber「反骨男孩」成員孫生近來因性騷案遭受抨擊，怎料他的玩具店合夥人莫里斯（Morris）也同樣陷入爭議！有「KOL界彭于晏」之稱的莫里斯，日前被前女友指控腳踏多條船，甚至涉及女星及其他公眾人物，引發網友熱議，對此，莫里斯也於16日發出聲明，回擊女方。

外送用▲▼孫生合夥人也出事！他遭控劈腿「對象含女星」回應了。（圖／翻攝自Instagram／soon6669、morrispon）

▲孫生和莫里斯合夥開玩具店。（圖／翻攝自Instagram／soon6669、morrispon）

女網友L 15日在社群透露，自己的前男友是個又高又帥、風評不錯的「謙虛網紅」，兩人在交往時，男方一直要她保持低調，「原來是因為高調的話會爆出這麼多事。」L指出，自己直到前一天才知道與他人的交往時間重疊了三個月，「因為他當時說自己沒有女友（我甚至確認了兩遍），等到跟我在一起後，也持續的在外面營造出單身的形象，一路上已經不知多少人遇到類似狀況。」

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L隨後附上多張與他人對話的截圖，表示有好幾個人都能作證網紅前男友到處留情，其中甚至涉及了一名女演員，以及兩位其它領域的公眾人物，這三人之中，就有兩人和她的交往時間是重疊的。不僅如此，女網友還發現男方竟將一束情人節玫瑰花分送給自己及「健身女網紅」。

▲▼孫生合夥人也出事！他遭控劈腿「對象含女星」回應了。（圖／翻攝自Instagram／morrispon）

▲莫里斯陷入劈腿風波。（圖／翻攝自Instagram／morrispon）

雖然L並未指明男方是誰，但不少網友都已猜出對方身份。16日，被指是「網紅男友」的莫里斯，在社群發出聲明，針對L的截圖一一做出說明，表示：「一直以來，我方認為對方工作能力好、思緒聰明，同時工作與所屬媒體讓我嚮往，所以十分仰賴她的能力，但最終不希望打壞關係，才延伸出此事件。」

莫里斯提到，雙方在相處過程中產生了感情，但經過更深的認識之後，他認為兩人的部分價值觀不合，因此並未延續關係，「但不希望打壞過往默契，也期待能維持共事關係，所以用委婉的方式，延續兩人共事關係。」

針對情人節玫瑰事件，莫里斯表示，當時被目擊到跟他在一起的女子，實為運動品牌的窗口，「手上玫瑰花來自7-11情人節活動，購入共5朵，其中一朵給了L小姐，其他分放給公司同事。」至於2023年跨年夜和他人共度，莫里斯則曬出相簿照片和時間點，強調歷年都是和家人度過。

▲▼孫生合夥人也出事！他遭控劈腿「對象含女星」回應了。（圖／翻攝自Instagram／morrispon）

▲▼莫里斯針對指控一一回應。（圖／翻攝自Instagram／morrispon）

▲▼孫生合夥人也出事！他遭控劈腿「對象含女星」回應了。（圖／翻攝自Instagram／morrispon）

莫里斯也對於「女演員」的身份做出說明，表示對話中提到的女星應該是在說雷瑟琳，提及的作品應該是《我們不能是朋友》。他指出，自己和雷瑟琳於2018年認識，「近7年前的事情，兩人至今仍有聯繫，且維持良好溝通（以上徵得本人同意）。」

另外，莫里斯還表示，L截圖中的部分網友所描述的行為，並非自己會做的事情。至於和L交往期間，是否還有其他重疊的對象？他則說：「對此事在下保持緘默，但根據本人認知，覺得時間有落差，並無重疊之說，希望能提出更多有效證據，以助我方查證，感謝。」

▲▼孫生合夥人也出事！他遭控劈腿「對象含女星」回應了。（圖／翻攝自Instagram／morrispon）

▲▼莫里斯聲明內容。（圖／翻攝自Instagram／morrispon）

▲▼孫生合夥人也出事！他遭控劈腿「對象含女星」回應了。（圖／翻攝自Instagram／morrispon）

▲▼孫生合夥人也出事！他遭控劈腿「對象含女星」回應了。（圖／翻攝自Instagram／morrispon）

▲▼孫生合夥人也出事！他遭控劈腿「對象含女星」回應了。（圖／翻攝自Instagram／morrispon）

▲▼孫生合夥人也出事！他遭控劈腿「對象含女星」回應了。（圖／翻攝自Instagram／morrispon）

莫里斯強調，在此聲明之後，不會再針對這次風波多做回應，「但若有法務與相關團隊，覺得有『做圖造假』，我方願意提供『原始圖片』佐證，再次感謝各位朋友關心，也抱歉浪費大家時間與社會資源，謝謝。」他也補充表示：「若L小姐是被『誤導風向』、『他人造謠』，或『匿名舉報』混淆視聽，希望能還其清白，但若我本人有道德瑕疵，願意再次道歉，感謝。」

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