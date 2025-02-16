記者黃皓瑋／綜合報導

網紅孫生近期因拍打女性臀部，被以性騷擾罪判處5個月有期徒刑、得易科罰金15萬元，判決出爐後他多次公開回應、道歉，不過態度卻引發爭議，他的女友多芬日前寫長文護愛，也招來部分網友批評。然而這篇護愛文如今被發現已悄悄刪除，她今（16日）凌晨再度發文吐露心聲也引發關注。

▲孫生與女友多芬。（圖／翻攝自Instagram／soon6669、_dfen_bb）



孫生近期針對性騷案的回應，被許多網友質疑「討拍」，也引來陳沂、《百靈果》凱莉、「異色檔案」DK等網紅批評。多芬心疼男友遭到砲轟，13日於Threads寫下：「大家有想過當下女方跟孫說有男友也沒關係，一樣可以玩，這個女生也有需要思考一下這句話的意思」，強調該行為確實很不尊重對方，但並非有意騷擾，也透露孫生現在天天在反省：「我從來沒看過他這樣，請大家得饒人處且饒人好嗎？我相信雙方都知道彼此的誤解，他也因為這個一直EMO，我很心疼。」

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▲多芬不捨孫生遭攻擊發文護愛。（圖／翻攝自Instagram／_dfen_bb）

多芬的貼文公開後，也招來網友的批評，讓孫生不捨留言為女友緩頰：「大家別罵她，她只是看到我在家裡太EMO就這樣而已，但我活該EMO。」強調這起事件都是他自己的錯，並希望網友不要對多芬口出惡言。隨著該貼文刪除，多芬今日凌晨也在Threads寫下：「跟戀愛腦的男生在一起可能會比較幸福吧？」疑似吐露近期的心聲，引來不少網友的關切。

▲孫生留言為多芬緩頰。（圖／翻攝自Threads／soon6669）



▼多芬。（圖／翻攝自Threads／_dfen_bb，如遭刪除請見諒）

