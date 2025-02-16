ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

孫生女友多芬「悄刪護愛文」！深夜吐心聲：跟戀愛腦在一起比較幸福吧

記者黃皓瑋／綜合報導

網紅孫生近期因拍打女性臀部，被以性騷擾罪判處5個月有期徒刑、得易科罰金15萬元，判決出爐後他多次公開回應、道歉，不過態度卻引發爭議，他的女友多芬日前寫長文護愛，也招來部分網友批評。然而這篇護愛文如今被發現已悄悄刪除，她今（16日）凌晨再度發文吐露心聲也引發關注。

▲▼孫生、多芬。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

▲孫生與女友多芬。（圖／翻攝自Instagram／soon6669、_dfen_bb）

孫生近期針對性騷案的回應，被許多網友質疑「討拍」，也引來陳沂、《百靈果》凱莉、「異色檔案」DK等網紅批評。多芬心疼男友遭到砲轟，13日於Threads寫下：「大家有想過當下女方跟孫說有男友也沒關係，一樣可以玩，這個女生也有需要思考一下這句話的意思」，強調該行為確實很不尊重對方，但並非有意騷擾，也透露孫生現在天天在反省：「我從來沒看過他這樣，請大家得饒人處且饒人好嗎？我相信雙方都知道彼此的誤解，他也因為這個一直EMO，我很心疼。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼孫生、多芬。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

▲多芬不捨孫生遭攻擊發文護愛。（圖／翻攝自Instagram／_dfen_bb）

多芬的貼文公開後，也招來網友的批評，讓孫生不捨留言為女友緩頰：「大家別罵她，她只是看到我在家裡太EMO就這樣而已，但我活該EMO。」強調這起事件都是他自己的錯，並希望網友不要對多芬口出惡言。隨著該貼文刪除，多芬今日凌晨也在Threads寫下：「跟戀愛腦的男生在一起可能會比較幸福吧？」疑似吐露近期的心聲，引來不少網友的關切。

▲▼孫生。（圖／翻攝自Threads／soon6669）

▲孫生留言為多芬緩頰。（圖／翻攝自Threads／soon6669）

▼多芬。（圖／翻攝自Threads／_dfen_bb，如遭刪除請見諒）

在 Threads 查看

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

每人賠1100萬 否認優先疏散VIP「每個客人都是心肝寶貝」

推薦閱讀

快訊／Rain高雄默哀10秒大S　「哀痛具俊曄喪妻」：過世的是我大嫂

快訊／Rain高雄默哀10秒大S　「哀痛具俊曄喪妻」：過世的是我大嫂

哀悼大S...羅志祥含淚悲唱〈愛轉角〉！　全場觀眾看哭了

哀悼大S...羅志祥含淚悲唱〈愛轉角〉！　全場觀眾看哭了

鬼鬼產後「上圍激增」被拍真實身材！中空站路邊 肚皮狀態超驚人

鬼鬼產後「上圍激增」被拍真實身材！中空站路邊 肚皮狀態超驚人

焦凡凡、婁峻碩「沖繩辦絕美婚禮」現場照曝光　無敵海景超浪漫

焦凡凡、婁峻碩「沖繩辦絕美婚禮」現場照曝光　無敵海景超浪漫

《月薪嬌妻》女星宣布離婚！　「短命婚不到1年」喊：各走各的路

《月薪嬌妻》女星宣布離婚！　「短命婚不到1年」喊：各走各的路

具俊曄Rain「同台尬舞畫面」被翻出！他1動作被讚爆　網服了：真傳奇

具俊曄Rain「同台尬舞畫面」被翻出！他1動作被讚爆　網服了：真傳奇

高清圖多／婁峻碩、焦凡凡沖繩辦百萬婚禮　賓客曝光「沒有五堅情」！

高清圖多／婁峻碩、焦凡凡沖繩辦百萬婚禮　賓客曝光「沒有五堅情」！

被轟完「最醜女一」她怒甩10kg變身！秘訣曝 Rosé也靠它瘦出螞蟻腰

被轟完「最醜女一」她怒甩10kg變身！秘訣曝 Rosé也靠它瘦出螞蟻腰

大蛇丸現蹤高雄「約會女友被認出」！她勾手捏臉 恩愛互動全被拍

大蛇丸現蹤高雄「約會女友被認出」！她勾手捏臉 恩愛互動全被拍

初一才上春節晚會「陸20歲正妹歌手猝逝」！搶救多天無效 經紀人慟證實

初一才上春節晚會「陸20歲正妹歌手猝逝」！搶救多天無效 經紀人慟證實

汪小菲回北京浪漫過情人節！「十指緊扣老婆被拍」掀網討論：變臉速度真快

汪小菲回北京浪漫過情人節！「十指緊扣老婆被拍」掀網討論：變臉速度真快

孟耿如神隱10個月「首度露臉」！不見黃子佼 素顏被拍0偽裝出國了

孟耿如神隱10個月「首度露臉」！不見黃子佼 素顏被拍0偽裝出國了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／Rain高雄默哀10秒大S　「哀痛具俊曄喪妻」：過世的是我大嫂

哀悼大S...羅志祥含淚悲唱〈愛轉角〉！　全場觀眾看哭了

鬼鬼產後「上圍激增」被拍真實身材！中空站路邊 肚皮狀態超驚人

焦凡凡、婁峻碩「沖繩辦絕美婚禮」現場照曝光　無敵海景超浪漫

《月薪嬌妻》女星宣布離婚！　「短命婚不到1年」喊：各走各的路

具俊曄Rain「同台尬舞畫面」被翻出！他1動作被讚爆　網服了：真傳奇

高清圖多／婁峻碩、焦凡凡沖繩辦百萬婚禮　賓客曝光「沒有五堅情」！

被轟完「最醜女一」她怒甩10kg變身！秘訣曝 Rosé也靠它瘦出螞蟻腰

大蛇丸現蹤高雄「約會女友被認出」！她勾手捏臉 恩愛互動全被拍

初一才上春節晚會「陸20歲正妹歌手猝逝」！搶救多天無效 經紀人慟證實

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

孫生, 反骨男孩, 多芬

讀者迴響

最新新聞更多

  1. VERA成員過年「暴肥12kg」　靠一招「2週成功甩肉」
  2. 孫生性騷摸女臀辯「我比較美式」　女星美國出生打臉了：你去打打看
  3. 反骨前團員艾瑞絲發聲！曝「3年前慘背黑鍋」心死離團：道德觀不合
  4. 蛇精男演瀕死蛇妖「章子怡看到笑出聲」　私下傻眼評：那叫表演嗎
  5. 美女作家再爆料！馬斯克主動私訊勾引　24歲淪地下情人住130萬金屋
  6. 孫生正妹女友「悄刪護愛文」！深夜吐心聲：跟戀愛腦在一起比較幸福吧
  7. 韓《英雄聯盟》天才中路殺害女友輕生未遂！　父哭訴：躁鬱症藥害的
  8. 直擊／75歲翁倩玉開唱　超大咖天王突跑到台上：我是最紅的！
  9. 59歲女星寶藏帥兒曝光　「實力派唱將狂晉級」看電視才知他出道
  10. 金鐘視后直播一半…養22年愛貓離世　「樹葬道別」痛哭：愛太深了

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366