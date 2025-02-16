持修宣布要唱北流！　羞認「曾婉拒和張惠妹合作」原因曝光

記者蔡琛儀／台北報導

持修去年推出專輯《受》，今（16日）舉辦專輯造勢活動，並宣布4月26日將首度登上台北流行音樂中心開唱，他去年曾站上台北大巨蛋，為天后老闆張惠妹（阿妹）演唱會暖場，至於他自己的演唱會嘉賓是否有考慮找阿妹？持修開玩笑直說：「可能會，我不知道欸，可能要問她，我還沒有問他啦，可能等她來問我。」

▲持修宣布4月26日要在北流開唱。（圖／記者周宸亘攝）

隨後持修說，如果要跟老闆合作，想為她打造一首很不一樣的歌，表示一年老闆其實有問過他能不能合作，「但我跟她說不好意思，她很尊重我，所以不會給我壓力。」透露因當時覺得自己能力不夠，不敢貿然答應。

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持修表示，對於在北流開唱不會緊張，但比較擔心票賣不完，最近正積極健身的他，被問到有沒有打算用「賣身材」的方式催票，害羞說：「我考慮一下。」他透露自己已經持續健身32天不間斷，目前體脂肪約在11左右，體重則從63公斤瘦到目前50.1公斤。

▲▼持修今天和藝術家完成彩繪球，並邀粉絲一起來扭蛋。（圖／記者周宸亘攝）

持修透露，之前被身邊所有人警告自己太胖，「我都胖臉跟肚子，就是中年男子會發福的地方。」後來不吃冰、炸、辣、甜長達一年，終於從63公斤瘦到如今的50公斤，瘦身成功。