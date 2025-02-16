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專訪／陳柏文演BL劇《奇蹟》爆紅！曾打「HBL乙級」校慶變告白現場

記者黃庠棻／專訪

男星陳柏文因為籃球實力出眾，就讀實踐大學期間就被相中出演偶像劇《High 5 制霸青春》，畢業之後也順勢進入演藝圈，後續出演《台灣犯罪故事-黑潮之下》，以及BL劇《奇蹟》、《看見愛》獲得許多粉絲喜愛，近期他剛好換了新的經紀公司，也接受了《ETtoday星光雲》專訪，大方公開了近況。

▲▼陳柏文專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳柏文專訪時揭露近況。（圖／記者湯興漢攝）

談到換了新的經紀公司，陳柏文透露跟過去的公司是好的結束，剛好合約到期，自己想了很久也設立了新的目標，坦言「想要持續成長」，於是跟現在的公司簽約，而他給自己訂的新目標是「演更多的戲劇」，由於自己很喜歡警匪片，喊話「很想演警察」。

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▲▼陳柏文專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳柏文專訪時揭露近況。（圖／記者湯興漢攝）

對於角色選擇，陳柏文表示自己來者不拒，坦言很喜歡之前《台灣犯罪故事-黑潮之下》的壞班長角色，驕傲地表示「那是我第一次靠著表演被劇組選上」，當時很認真地揣摩了霸凌的角色，也意外透露在求學過程中曾有過這樣的經驗。

▲台灣犯罪故事。（圖／Disney+）

▲陳柏文在《台灣犯罪故事-黑潮之下》中飾演壞班長。（圖／Disney+）

陳柏文表示自己從國中就很愛運動，擔任體育股長在分派同學的工作上遭到詬病，因此有過被霸凌的經驗，後來因為熱愛籃球，也目睹過嚴重的學長學弟制，印象最深刻的是曾聽過學長說「下一次練到你們哭」，還類似像體罰的經驗，當下他就下定決心，當自己成為學長後，絕對不會成為加害者的角色，所幸這樣的情況一直到高中就沒有了。

▲陳柏文。（圖／翻攝自Instagram／nat.chen_10）

▲陳柏文從小就熱愛打籃球。（圖／翻攝自Instagram／nat.chen_10）

而陳柏文過去因為很想要學體育，曾有過跟家人抗爭的經驗，坦言「家人不太能理解體育生」，所以他故意變得叛逆，像是家人要求的事情不錯、考試故意考零分，讓爸媽都相當頭痛，一直到後來家人開始會去看他的比賽，原本在家裡扮黑臉的父親，開始買單眼相機幫他記錄比賽的瞬間，後來父母也漸漸了解他想要往體育界發展的心，家庭氣氛也開始變好。

▲陳柏文。（圖／翻攝自Instagram／nat.chen_10）

▲陳柏文從小就熱愛打籃球。（圖／翻攝自Instagram／nat.chen_10）

高中時期，陳柏文打HBL乙級，身材高挑又有著帥氣長相，當時的他就有屬於自己的粉絲團，晚上出門打球的時候，會有一大群男男女女圍觀，當下他才知道「原來我有點受歡迎」，更透露在校慶的時候就是一個「大型告白現場」，害羞說當時有不少學姊、學妹都跟他表示是「粉絲」，強調尤其高三的時候人氣最高。

▲陳柏文。（圖／翻攝自Instagram／nat.chen_10）

▲陳柏文從小就熱愛打籃球。（圖／翻攝自Instagram／nat.chen_10）

從體育生轉型演員，陳柏文反而沒有被家人勸退，原來一開始演戲是他的高中教練建議的，他還記得父親對他說過「讀大學不是希望你們一定要學到什麼，而是希望你去玩」，爸爸的意思是希望他能夠透過上課找到自己喜歡做的事情，而媽媽對於他走演藝圈一途，雖然有點擔心，但仍無條件表示支持。

▲▼陳柏文專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳柏文當演員，家人無條件支持。（圖／記者湯興漢攝）

事實上，陳柏文出道至今已經有9年時間，在3、4年前曾一度想要放棄過，當時已經想好要回去做體育相關的工作，當時有找兼職，做體育教學，沒想到後來BL劇《奇蹟》試鏡上了，他也因為演出該劇而走紅，後續工作慢慢穩定之後，才停止了兼職的工作。

▲《奇蹟》主演徐愷、林毓桐、陳柏文、姜典 。（圖／八大提供）

▲陳柏文演出《奇蹟》後獲得不少粉絲。（圖／八大提供）

一直到《奇蹟》播出之前，陳柏文仍做著體育相關的兼職，目前雖然演藝工作已穩定，但他表示現在會想要去咖啡廳打工，未來會找空檔去嘗試，原因是想多累積一些演戲的養分，不像過去打工是為了經濟關係，他笑說「打工像是換一個環境」，態度相當樂觀。

▲《奇蹟》主演徐愷、林毓桐、陳柏文、姜典 。陳柏文(右)被曝對姜典(左)（圖／八大提供）

▲陳柏文（右）演出《奇蹟》後獲得不少粉絲。（圖／八大提供）

在演藝工作上遇到低潮時，陳柏文通常會去打球、運動，宣洩自己的壓力不過最有效率的解決方式還是詢問前輩、學習前輩建言，曾收過謝承均的鼓勵，坦言當下自己聽不太懂，隨著演員經歷越來越多，他才開始慢慢了解對方的言下之意，直言「像是更為自己想一點」。

▲陳柏文。（圖／翻攝自Instagram／nat.chen_10）

▲陳柏文靠運動發洩壓力。（圖／翻攝自Instagram／nat.chen_10）

在最新作品《看見愛》中，陳柏文沒有跟任何人組成CP，相較對手演員來說比較孤單一點，私底下的他面對感情是「主動派」，坦言相處喜歡節奏快一點，但他強調「沒辦法接受對方告白」，笑說「如果對方先告白會覺得很解」。

▲▼BL劇《看見愛》-李悠、艾雨帆、陳柏文。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳柏文在BL劇《看見愛》中沒有組CP。（圖／記者周宸亘攝）

對此，陳柏文進一步解釋，如果有曖昧對象，希望對方不要太過直球，會讓他覺得「對方沒有想清楚」，笑說「一定要是我先告白」。剛好西洋情人節剛過，陳柏文坦言自己算是喜歡過節的人，一定會準備好禮物，但會直接問對方「喜歡什麼」，直言「因為送禮就要送對方喜愛的」。

▲▼陳柏文專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳柏文在感情裡是主動派。（圖／記者湯興漢攝）

此外，陳柏文在結束戲劇《看見愛》後，也有了新的挑戰，他加入了李國修紀念作品舞台劇《莎姆雷特》的演出，將與曾國城、鍾欣凌、唐從聖、朱德剛、陳大天、吳怡霈、亮哲、宋偉恩、林育品（阿喜）等前輩一起演出，此作品將於2025年5月23日、5月24日在國家戲劇院加演，目前門票以開賣。

▲▼陳柏文專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳柏文將挑戰舞台劇。（圖／記者湯興漢攝）

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