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酷炫稱孫生性騷受害者是「瞎妹」！DK怒喊話業配廠商：找反骨合作慎思

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber「異色檔案」DK近來頻繁透過社群砲轟孫生在性騷擾被判刑後的態度，直言，「硬要裝成自己是受害者，這才是最噁心的地方。」15日在頻道上傳新片，打臉孫生跟團隊的謊言，同時還將砲火對準孫生的老闆酷炫，氣得大罵「你們可以這樣搞嗎？你們在侮辱整個行業是不是？」還喊話所有業配廠商慎選合作對象。

▲DK砲轟酷炫。（圖／翻攝YouTube／異色檔案）

▲DK拍片解析孫生性騷擾事件細節。（圖／翻攝YouTube／異色檔案）

DK拿出孫生被判刑後，與母親一起出鏡拍的影片，點評「這是我有史以來看過最爛的，公眾人物犯罪最爛的回應影片。」還提到酷炫在畫面外說「媽媽你對那些瞎妹有什麼看法？」、「所以結論是你選的對象不夠安全」，讓DK百思不得其解質問「保護孫生怎麼用的方式是抹黑受害者？」

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此外，DK提起了酷炫的一支影片，酷炫在影片中表示「整個YouTube圈站到最後的一定是孫生，他才是兩性市場上最後的贏家，維持真正的人設不會翻車，我建議所有廠商，發業配要找人設崩壞的人才不會翻車」，DK對此指出「不是翻車了嗎，今天不是人設崩壞的問題，是他已經犯罪了，犯罪以後你還幫他說話？你還抹黑受害者？」

▲DK砲轟酷炫。（圖／翻攝YouTube／異色檔案）

▲DK也將矛頭指向孫生的老闆酷炫。（圖／翻攝YouTube／異色檔案）

DK鄭重向各大業配廠商喊話：「我在這邊跟所有廠商說，要找反骨男孩要再多想想，因為社會對騷擾的犯罪是零容忍，你們找反骨、找孫生是很有可能受到消費者抵制。」還提到反骨該支影片最後有3分鐘黑畫面，就是為了湊到8分鐘時長，可以插入更多的廣告，利用爭議賺取更多的廣告收益，讓他直呼「沒有道歉的誠意」。

▲DK砲轟酷炫。（圖／翻攝YouTube／異色檔案）

▲DK喊話廠商跟反骨合作要慎思。（圖／翻攝YouTube／異色檔案）

DK在影片當中相當憤怒，身為一樣在YT圈深耕的創作者，他嚴詞表示「你們可以這樣搞嗎？你們在侮辱整個行業是不是？你們根本不配得到任何的流量，你們操作是非常噁心的，在羞辱所有觀眾的智商嗎？」批評反骨的一番操作。

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異色檔案, 反骨男孩, 孫生, 酷炫, DK

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