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ØZI霸氣勾脖辣模女友放閃！　「甜曬貼臉合照」網看瞎：好浪漫

記者王靖淳／綜合報導

歌手ØZI和辣模Jane低調交往，平時常常在社群隔空放閃，今（15）日他更在IG大方曬出合照，環住女友脖子的親密模樣曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示，「太閃了」、「好浪漫。」

▲▼ØZI放閃。（圖／翻攝自Instagram／ozifp、janechen__）

▲ØZI放閃女友。（圖／翻攝自Instagram／ozifp、janechen__）

透過ØZI分享的合照可見到，他穿著一件黑色上衣，頭上戴著一頂黑色的棒球帽，上面有白色的英文字，臉上戴著金屬邊眼鏡，整體造型輕便簡潔，襯托他的時尚感。女友Jane把頭靠在他的下巴上，臉上帶著俏皮的笑容，看起來非常快樂和自在。小倆口站在柔和的燈光及磚牆背景前，雙雙對鏡頭比出開心的V手勢，看起來非常享受彼此的陪伴。

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▲▼ØZI放閃。（圖／翻攝自Instagram／ozifp、janechen__）

▲ØZI、Jane低調交往。（圖／翻攝自Instagram／ozifp、janechen__）

事實上，Jane在去年平安夜曾在IG分享一張看似要曬美甲的照片，但受到注意的是她的手機鏡面中，出現了ØZI的身影，兩人甜蜜同框的模樣曝光後，立即閃瞎大票粉絲。不少人在看到Jane偷偷放閃的合照後，都紛紛留言表示「好喜歡你們」、「齁齁齁甜死了」、「最後一張太可愛。」如今ØZI在IG大方曬出與Jane的貼臉合照，再度掀起粉絲討論及關注。

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ØZI, 交往, 放閃, Jane, 辣模

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