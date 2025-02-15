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取材真實恐怖事件！《開棺》死者復活　夫伴亡妻屍體同床共枕20年

記者蕭采薇／綜合報導

越南恐怖片《開棺》取材自越南禁忌傳說「屍體附魔」，指死者於埋葬過程中復活的異色奇談，為求真實製作團隊還在事前走訪遭遇相似經歷的民眾，包括資深掘墓人、死者家屬等都證實曾撞見鬼影幢幢，還有家人在下葬途中聽見棺材傳來聲音，開棺後死者坐起復活的案例。

▲越南恐怖片《開棺》取材自越南禁忌傳說「屍體附魔」。（圖／車庫娛樂提供）

▲越南恐怖片《開棺》取材自越南禁忌傳說「屍體附魔」。（圖／車庫娛樂提供）

《開棺》製作團隊以五行中金木水火土相生相剋為靈感，探索一個專門從事喪葬業的村莊，在遭遇一副棺木的詛咒後所發生的事。其中挖墳時牽涉的風水和生肖禮俗，以及森林中的詭譎氛圍，都不禁令人聯想到由金高銀所主演的現象級恐怖韓片，使其被譽為越南版《破墓》。

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▲越南恐怖片《開棺》取材自越南禁忌傳說「屍體附魔」。（圖／車庫娛樂提供）

▲《開棺》被譽為越南版《破墓》。（圖／車庫娛樂提供）

《開棺》掘墓人還補充道，千萬不可對死者之物起貪念，拿走了棺材裡的東西就算自己沒事，後代也會遭受報應。此外，製作團隊還訪問了一名越南癡情丈夫，他在妻子過世後由於思念成疾，竟在一年後將妻子屍體挖出封入訂製的石膏人形，日日相伴生活，在當時吸引眾多媒體報導。

▲越南恐怖片《開棺》取材自越南禁忌傳說「屍體附魔」。（圖／車庫娛樂提供）

▲越南恐怖片《開棺》，男子依舊每夜與妻子的遺體同床共枕。（圖／車庫娛樂提供）

時隔20年後，男子依舊每夜與妻子的遺體同床共枕，相當聳人聽聞。《開棺》擷取這些真實故事的精隨，再加入更豐富的驚悚元素，並由兩度榮獲金風箏獎影集類最佳男主角的百變影帝吳光俊，攜手《越驚》「米婭小姐」陳可如飾演回鄉的患難夫妻，電影將於3月7日與全球同步上映。

▲越南恐怖片《開棺》取材自越南禁忌傳說「屍體附魔」。（圖／車庫娛樂提供）

▲越南恐怖片《開棺》取材自越南禁忌傳說「屍體附魔」。（圖／車庫娛樂提供）

 

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