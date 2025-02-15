張員瑛無辜捲「強迫弔唁」爭議！韓8歲女童遭殺害　父喊：請一定要來

記者劉宛欣／綜合報導

南韓大田市一所國小40多歲女老師10日持刀殺害8歲女學生金荷娜（音譯），犯案後企圖輕生未遂，案情震驚社會。已故女童父親在公開受訪時，悲痛提到女兒生前最愛的偶像是IVE張員瑛，請求希望對方一定要前來吊唁，網路上掀起激烈爭論。隨著此事發酵，南韓改革新黨的代理黨魁及千河藍（音譯）針對此事表達了立場。

▲金父公開喊話，希望張員瑛到場弔唁。（圖／翻攝自JTBC）

根據韓媒報導，千河藍於13日提到金荷娜事件。他指出「針對女童金荷娜喜愛的偶像是否應去吊唁，網路上有著激烈的爭論，我認為不去才更為適當。」接著解釋道，他之所以這樣認為的原因是「萬一有些小學生低年級的孩子心中會產生錯誤的想法，例如想著如果自己有不幸發生時，是否心愛的偶像就會前來吊唁。」指出不能完全撇除這樣的可能性。

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▲網路上對於張員瑛是否該前往弔唁，引起兩派論戰。（圖／翻攝自張員瑛Instagram）

此前，金荷娜父親在受訪時多次提及女兒生前非常喜歡張員瑛，希望張員瑛能前來致意，完成女兒的心願，事後，IVE經紀公司送上了弔唁花圈，不過，金父仍提及希望張員瑛本人能到場，除了張員瑛以外，還呼籲整個社會應該重視這起悲劇事件，因此也隔空喊話執政黨、在野黨魁前來弔唁，在兩黨黨魁都完成弔唁後，部分網友開始前往張員瑛社群留言希望她前往，甚至出現了激烈言論，引發爭議。