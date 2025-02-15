Joeman昔被孫生媽偷錢八九千　「當場討債」衝突畫面流出

記者王靖淳／綜合報導

由沈玉琳製作、陽帆主持的《分手擂台》會邀請感情破裂的人上節目，浮誇的故事內容在當年掀起轟動，11日官方釋出預告片，引發不少觀眾期待，但官方事後表示是為新戲宣傳，節目確定不復播。為此，網紅Joeman最近復刻《分手擂台》，找來孫生、女友多芬以及孫媽出演，不料卻在影片最後卻意外揭露孫媽曾偷Joeman錢的內幕。

▲Joeman曾被孫生媽偷錢。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

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影片中，孫生提到Joeman在幾年前曾贊助媽媽大約八、九千元，Joeman也進一步詢問孫媽是否打算還這筆錢，但她卻以一種迴避的態度回應，表示不想在當天討論此事，「不要講那個啦，今天的事，歸今天的，一碼歸一碼。以後再說吧，今天不想講這個。」

▲Joeman酸孫生不幫媽還錢。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）



影片最後，Joeman透露大約在六、七年前時去孫生家找他，當準備離開時才發現自己錢包裡面的錢不見了，不過他也表示，自己沒有公開對外講過這件事，只有私底下跟比較熟的朋友提過。為此，孫生坦言當發現Joeman在他家找錢時，他便確信是媽媽把錢偷走，並向Joeman坦承這點，且表示自己不會還，接著問Joeman是否需要報警處理。

▲孫生答應用轉帳方式還Joeman錢。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

Joeman進一步表達對孫媽偷錢事後態度的驚訝，並再次詢問孫生要不要代替媽媽還錢，「我很訝異孫媽到後來沒否認了，我以為她會否認到底。那你要還我錢嗎？」為此，孫生聽完後答應，並表示要用LINE PAY的方式還Joeman錢。