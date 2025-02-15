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唐玲抗癌超過5年想預立遺囑　病況最新進度曝光需得拉長

記者葉文正／台北報導

台北華朋扶輪社及台南善化蘭心扶輪社舉辦慈善保齡球賽，形象健康自信的抗癌藝人唐玲獲邀擔任宣傳大使。唐玲說，和身心障弱勢比球賽，輸球比贏球更開心。

▲唐玲持續抗癌中。（圖／台北華朋扶輪社提供）

▲唐玲持續抗癌中。（圖／台北華朋扶輪社提供）

華朋及蘭心南北兩大扶輪社今天(15日)在新北市中和新喬福保齡球館主辦公益球賽，除了有喜樂家族基金會及台南智障者家長福利協會參與協辦外，TVBS副總經理詹怡宜更難得的出席活動，表達了對於球賽的高度肯定，扶輪社另外還特別邀請藝人唐玲擔任活動宣傳大使。

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▲唐玲持續抗癌中。（圖／台北華朋扶輪社提供）

▲唐玲(左)與詹怡宜(右)一起做公益。（圖／台北華朋扶輪社提供）

華朋扶輪社社長金文徵透露，唐玲當代言人是從數位知名藝人中，經與國際扶輪3521地區總監李博信、蘭心扶輪社長林玉環討論後決定。他表示，唐玲是以其抗癌成功的超級健康形象獲選。

▲唐玲持續抗癌中。（圖／台北華朋扶輪社提供）

▲球賽結束，參賽選手開心接受頒獎、贏得榮耀。。（圖／台北華朋扶輪社提供）

唐玲表示，她去年擔任抗癌及防癌雙鬥士代言至今，一直有健康講座演講及反毒公益代言主動找上門，目前有將近20場講座及代言正在洽談中。另外，也有3家書商正在和她洽談出書，希望和國內的十數萬癌友分享抗癌經驗和知識。

唐玲今天除了出席代言活動外，有氧舞蹈老師出身的她，還重執教鞭帶領所有參賽的身心障者一起做開場暖身運動。此外，她也小試身手和參賽者比了一局球技。結果雖然自己輸球，卻幫參賽者贏得自信，輸球反而覺得開心。

唐玲說，歷經生死關頭，讓她的人生有了很大的轉變。她表示，以前逢年過節，她都是祝大家恭喜發財，今年春節她都是祝人平安健康。最近一年，她已經在FB、IG、TIK TOK 上自製發布將近100則短視頻影片，主動宣傳防癌及抗癌知識，擔當最佳健康防癌、抗癌代言人可說是當之無愧。
唐玲目前健康穩定，去年曾經找律師，想要預立遺囑，後來想想自己的財產不多，等到累積更多，再來做細部分配。目前還是三個月固定回診追蹤，下次回診後，醫生說考慮可以拉長時間追蹤，但一般性的輔助治療還是會持續。

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