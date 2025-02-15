曾閃電消失1年多就復出　河北彩伽又認「有引退想法」：很難做很久

記者蔡琛儀／台北報導

日本AV女神河北彩伽受邀來台代言電動麻將桌，今（15日）以氣質美艷女老師之姿舉辦見面會，近日日本AV界許多大咖女神例如小宵虎南、新有菜、佐山愛、山手梨愛都宣布將引退，河北彩伽屹立AV界多年，是許多影迷心中無庸置疑的女神，她2019年曾閃電引退，1年多後就回歸，但還是不少人相當擔心她將再度引退，對此，她也回應了。

▲▼ 河北彩伽以氣質美艷女老師之姿現身台灣。（圖／記者黃克翔攝）

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河北彩伽說，AV工作本來就很難做很久，「沒定下什麼時間表，但總有一天會引退，腦中一直是有這認知的。」也不想再被名次、銷量等數字給綁住，「或許有一天真的該引退時也會引退。」但隨後立刻補充：「但絕對不會像之前一樣突然消失，我會繼續努力的。」

她今坦言，自從四年前重回業界後，沒想到還能獲得這麼多支持，非常開心，面對新人輩出的AV界，她也樂見其成，「對粉絲、對業界都是好的。」對於是否擔心因此被取代女神地位？她表示不想太在意這件事，「如果一直要求在第一名，可能也會給粉絲負擔。」但也有意識到恐被取代的問題，因此積極轉型，想試試看不同的工作領域，近日更以全新藝名「萌名」推出首支單曲〈ずっと一緒に〉，跨足當歌手。