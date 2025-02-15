蔡康永「活下來的人有一個任務」沉默8天首發聲！悲悼大S：身影已去

記者潘慧中／綜合報導

大S（徐熙媛）患流感併發肺炎猝逝的消息不只震撼演藝圈，周遭的親朋好友更是難以接受。昔日摯友蔡康永6日忍痛上工後，沉默了8天在社群網站寫下了現階段的心情。

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▲蔡康永寫下現階段的心情。（圖／翻攝自Instagram／kangyongcai）



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蔡康永15日在Instagram有感而發地說，活下來的人有一個任務，那就是想念，「要為了這個任務好好活著，不然已去的身影就會變淡，因為少一個人記得。」

▲蔡康永和網友約定好「一起想念」。（圖／翻攝自Instagram／kangyongcai）



雖然字裡行間並沒有提及大S，但網友都知道這是蔡康永想對自己、以及大S周遭親友所說的話，接下來的日子只要好好想念地大S，大S的身影便不會就此淡去。

▲▼蔡康永日前在書展想到大S就忍不住哭了。（圖／讀者提供、翻攝自YouTube／我愛貓大）



看到有人留言「我們一起想念」時，蔡康永則簡單回了一個「好」字。事實上，他6日現身台北國際書展，朗讀到「人面對重大失去時，如果是非常想念的這個人…」，數度哽咽到唸不下去，只能忍痛說完想說的話，「當你想念一個對你來說重要的人，再怎麼瘋狂，都不是一件丟臉的事。」

蔡康永IG全文：

活下來的人，

有一個任務是想念，

要為了這個任務 好好活著，

不然已去的身影 就會變淡，

因為少一個人記得。