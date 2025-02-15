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高凌風女兒嫁了！41歲老公是艾美獎導演　葛曉潔「超辣婚紗照」曝光

高凌風女兒葛曉潔在美國完婚。（圖／christine_ko IG）

▲高凌風女兒葛曉潔在美國完婚。（圖／christine_ko IG）

圖文／CTWANT

已故男星高凌風和第二任妻子文潔所生的女兒葛曉潔，勇闖好萊塢15年，演過《檀島騎警2.0》等多部美劇。昨（14）日她發文透露，已於1月3日在曼哈頓的私人會所舉行了婚禮，幸福喊道：「正式為楊太太。」

葛曉潔2022年12月28日答應41歲美籍台裔導演楊維榕（Alan Yang）的求婚，楊維榕2016年以Netflix影集《不才專家》（Master of None）拿下艾美獎喜劇類影集最佳編劇；2020年與葛曉潔合作Netflix原創電影《虎尾》，更成為兩人定情作。

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求婚成功兩年多，葛曉潔夫妻倆選在昨日情人節宣布喜訊，分別在IG分享婚禮照片，透露已在1月3日舉辦婚禮正式成為夫妻，葛曉潔對著新郎喊話：「多年來，我一直害怕獨自走上紅毯，因為我從來沒想過沒有父親的陪伴。但今天，我身上沒有一絲恐懼或悲傷，因為我正在走向你。」

楊維榕也對老婆說：「妳是個給予者，妳給了我希望。因為妳的同理心、妳的慷慨、妳的幹勁、妳的忠誠、妳的愛，以及做妳自己。這就是為什麼我想和妳共度餘生的原因之一。」

葛曉潔（左）嫁給美籍台裔導演楊維榕。（圖／christine_ko IG）

▲葛曉潔（左）嫁給美籍台裔導演楊維榕。（圖／christine_ko IG）

葛曉潔1988年出生，高凌風與文潔於1991年離婚，葛曉潔9歲與父親分離，直到21歲才修補父女關係。她長大繼承父親衣缽踏入演藝圈，不僅參與多部美劇演出，還曾在流行天王小賈斯汀（Justin Bieber）《Hold On》MV中擔任女主角。

36歲葛曉潔於1月在曼哈頓完婚。（圖／christine_ko IG）

▲36歲葛曉潔於1月在曼哈頓完婚。（圖／christine_ko IG）

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周刊王, 葛曉潔, 高凌風

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