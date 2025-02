記者潘慧中/綜合報導

郭書瑤(瑤瑤)剛從日本遊玩回台後,便開始投入工作,14日情人節當天還前往台中唱春酒,低胸、中空、辣露絕對領域的打扮,令全場粉絲為之瘋狂搶合照。

▲郭書瑤唱春酒。(圖/翻攝自Instagram/yaokuo)



從Instagram限時動態中,可以看到郭書瑤紮起俏麗高馬尾,身穿紅色細肩帶背心,低胸辣露豐滿北半球,深邃事業線被看光光,短版中空剪裁更是襯托出纖細腰身。

▲郭書瑤穿超辣!(圖/翻攝自Instagram/yaokuo)



郭書瑤下半身搭配紅色高腰激短褲,自信秀出絕對領域,在台上唱跳舞曲時氣場全開;不只這樣,她還一路唱到台下,還員工近距離合照,展現親民的一面。

▲郭書瑤親民地和粉絲合照。(圖/翻攝自Instagram/yaokuo)



事實上,郭書瑤在情人節這天不只工作,還和劉品言碰面,甚至幫好姐妹煮湯,讓對方感動地說「You are my valentine(妳是我的情人)」,她事後看了也笑回「You are my destiny(妳是我的命運)」,顯見兩人私底下的好交情。

▲▼劉品言和郭書瑤私交甚篤。(圖/翻攝自Instagram/、esther88)