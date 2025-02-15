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林森北路驚聞啪啪聲　九把刀遭婦「怨毒凝視」：瞬間頭皮發麻

記者黃翊婷／綜合報導

知名作家、導演九把刀自曝，昨日（14日）晚間7點半左右，他在林森北路附近等孩子下課時，遇到一名一直用力拍手的中年婦人，對方一度朝他逼近，眼神非常怨毒，讓他瞬間頭皮發麻、全身起雞皮疙瘩。

▲▼ 「台北電影節影展大使」記者會-九把刀 。（圖／記者黃克翔攝）

▲九把刀14日晚間在林森北路一帶遇到一名用力拍手的中年婦人。（資料照／記者黃克翔攝）

九把刀14日晚間在臉書發文表示，晚間7點半左右他前往林森北路附近等孩子下課，正在人行道上滑手機時，突然聽到很大聲的拍手聲，起初不以為意，沒想到那名中年婦人一邊拍手，一邊緩緩走向他，而且拍手的力道變得更重、節奏更加奇怪，力道之大彷彿是把手機奮力摔在柏油路上。

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九把刀提到，因為沒遇過這樣的狀況，當下立刻警戒起來，但婦人還是一直靠近，他抬頭一看，「只見那個中年婦人，就站在我旁邊，用非常怨毒的眼神盯著我」，甚至繼續加大拍手的力道，讓他瞬間頭皮發麻、全身起雞皮疙瘩，但他沒有迴避，幸好沒過多久婦人就自行離開了。

九把刀說，婦人拍手拍到讓他一度想去廟裡拜拜，雖然不知道婦人為何會這樣，但還是決定和大家分享這次的經歷，「把路名寫出來就是覺得，今天一定也有除了我以外的人注意到這個疑似在練百式之零的中年婦人」。

文章公開之後掀起粉絲留言熱議，大多數人猜測，婦人可能是在練拍手功，「還是她在練習拍手的氣功」、「拍手功而已呀」；也有人半開玩笑道，「改編一下就變下一本小說了」、「這不是都恐的題材嗎？所以什麼時候出新的」。網紅陳沂也現身留言，「會是驅邪儀式嗎？我之前住的地方也有鄰居整天拿符到處燒，說要淨化。」

稍早前發生一件詭異的事 大概晚上七點半的時候，我在林森北路附近等拉拉上完繪畫課一起去吃晚飯，我就在人行道上滑手機，突然聽到"啪！"...

九把刀 Giddens Ko 發佈於 2025年2月14日 星期五

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