曾和李宗盛組男團！　男歌手驚人資歷曝「《繁花》插曲也是他寫的」

記者蔡琛儀／台北報導

中華音樂人交流協會14日起一連3天在台北小巨蛋舉辦「民歌五十演唱會」，超過50位歌手輪番演唱，鄭怡今一連飆唱〈月琴〉、〈微光中的歌吟〉、〈微風往事〉，她自豪表示：「〈月琴〉這首歌，從1981年到現在44年了我從來沒有降key ，那時候我20歲，其他的數學你們自己算，今天民歌50演唱會，大家唱的是誠意，希望給大家滿滿的回憶！」

▲木吉他合唱團睽違多年再次聚首，左起左起黃慶元、李宗盛、陳秀男、江學世、張炳輝、劉因國。（圖／中華音樂人交流協會提供）

由李宗盛等人組成的「民歌男團」木吉他合唱團繼民歌45後再次合體，一連演唱〈他們說〉、〈生命的陽光〉、〈散場的電影〉等，並說：「木吉他合唱團隨這趟列車也已經過了半個世紀，雖然我們不再年輕，但歌聲依舊誠摯昂揚，讓我們一起在這美好的時光裡，再次感受這些經典民歌所帶來的巨大魅力吧！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

已是歌壇大哥大的李宗盛笑說：「雖然不止一次在巨蛋唱歌，但跟十幾歲認識的兄弟在台上表演的滋味是無法形容的，謝謝大家，我也謝謝我的兄弟們。」團員陳秀男也是樂壇知名詞曲創作人，他在台上細數：「我寫過〈大海〉、〈瀟灑走一回〉、〈青蘋果樂園〉、還有被收錄在《繁花》的歌 〈你是我胸口永遠的痛〉。」讓李宗盛笑虧老友：「難怪賺了很多錢！」