記者蔡琛儀／台北報導

民歌五十演唱會今（14日）起在台北小巨蛋連唱三天，超過50位歌手輪番演唱，三場票券全告完售，情人節首日由民歌教父楊弦以歌曲〈江湖上〉打頭陣，接著帶領大家合唱〈民歌手〉，為演唱會揭開序幕。今包括立法院長韓國瑜、張晨光、賴佩霞、李建復等人也都來欣賞演出。

▲楊弦在民歌五十演唱會首日打頭陣演出。（圖／中華音樂人交流協會提供）

其中65歲的民歌手王新蓮去年自爆罹患肺腺癌，並已進行微創手術，今天她也元氣十足的現身獻唱〈匆匆地走過〉，感性說：「去年我很意外的得了肺腺癌，初期，第一期，很幸運是第一期，所以在去年年底12月23日開刀，還不到兩個月。」讓現場萬名觀眾紛紛報以熱烈的掌聲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王新笑說，因為生病的關係，現在沒辦法唱以前的拍子，key也上不去，「但還好沒錯過這次演唱會的機會，感恩，非常感恩！」她的主治醫生今天也在台下欣賞，並向醫生深深的一鞠躬道謝，些微哽咽地說：「謝謝他，真的謝謝，我相信他可以看到我現在這樣一定很開心，不是在病房病懨懨的樣子，醫生，希望你看到我這樣很開心，每天巡房他都說：『王新蓮我要讓你上台去開演唱會，能讓你唱歌是我的責任！」隨後也和馬宜中合唱招牌歌〈風中的早晨〉。

▲王新蓮和葉佳修（左）、陳秀男（右）一起慶生。（圖／中華音樂人交流協會提供）

而今天也是王新蓮的生日，眾人在後台替她及其他2月份生日的歌手們歡慶生日；私交超過40年的「MIB三重唱」成員趙樹海、王夢麟再次合體登台演唱〈想你〉，葉佳修演唱〈思念總在分手後〉、〈再愛我一次〉等歌曲，情人節應景曲目為活動帶來浪漫的情歌氛圍。